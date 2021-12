Rosa Benito, colaboradora de ‘Ya son las ocho’, conoció a Mario Biondo cuando éste trabajaba en ‘Supervivientes’. Los dos coincidieron en la edición en la que ella resultó vencedora. El pasado miércoles, en el programa presentado por Sonsoles Ónega, quiso dar más detalles sobre el funeral del que fuera marido de Raquel Sánchez Silva.

Después de la noticia de haberse reabierto parcialmente el caso, diversos programas de Mediaset están tratando el asunto. Es más la pasada noche, ‘Todo es verdad’ quiso abordar este caso, contando con el testimonio de Santina D’Alessandro, madre del fallecido. Antes de que esto sucediera, en ‘Ya son las ocho’, Rosa Benito quiso hablar del funeral del italiano.

La madre de Mario Biondi carga contra Raquel Sánchez Silva por olvidarse de Mario y no colaborar en la investigación: «Ella ha reemplazado al amor de su vida en unos pocos meses, yo no puedo reemplazar a mi hijo»

“Vi a unos padres destrozados. Es normal que quieran reabrir el caso”, reconoció la colaboradora. “Sus padres no paraban de repetir que su hijo no se había quitado la vida”, aseguró. Por si fuera poco, la exmujer de Amador Mohedano no ha dudado en compartir más datos de lo que ocurrió, hace ocho años, en el interior del tanatorio.

“Vi a Raquel tranquila, imagino que habría llorado cuando se enteró de la noticia”, afirmó. Lo cierto es que si hay algo que marcó para siempre a Rosa Benito fueron los gritos desesperados de los padres de Mario Biondo. Y es que no dejaban de repetir, una y otra vez, lo siguiente: “Mi hijo no se ha quitado la vida”.

La colaboradora quiso recalcar que “era impresionante escuchar a esos padres que estaban destrozados”. Por si fuera poco, y aprovechando la ocasión, Benito quiso opinar sobre la impresionante batalla judicial que la familia emprendió desde que Mario Biondo falleció en extrañas circunstancias. De esta manera, aseguraba que “si fuera mi hijo haría lo mismo, y lucharía hasta el final”.