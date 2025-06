Roro desata la polémica por su lesión antes de ‘La Velada del Año’: «Espero que no sea una triquiñuela»

El próximo 26 de julio, el Estadio La Cartuja, en Sevilla, se convertirá en el gran protagonista de una noche repleta de estrellas. Un encuentro donde fans de todos los rincones del mundo se reunirán para ver sobre el ring a algunos de sus influencers favoritos. Y es que, La Velada del Año ha logrado convertirse en uno de los eventos anuales más esperados del verano. Una experiencia única y diferente para la que, recientemente, han terminado de confirmar el nombre de los artistas que amenizarán los parones musicales. Eso sí, entre confirmación y confirmación, también ha surgido una nueva polémica: la protagonizada por Roro.

La influencer madrileña, de 23 años, se ha hecho conocida en redes sociales por sus vídeos de cocina. Y es que, a nadie ha dejado indiferente la manera en la que a la chica le gusta cuidar de su pareja. De hecho, cocinar para él se ha convertido en el motivo de su fama. Pues, no son platos nada fáciles ni rápidos de hacer. Una popularidad que la ha llevado a hacerse un hueco entre las celebridades de Internet más conocidas del momento. Por ello, Ibai Llanos no dudó en proponerle ser parte del cartel de la nueva edición del evento deportivo. Sin embargo, durante las últimas horas, la joven ha sido víctima de todo tipo de comentarios.

Hace unas semanas, Roro comunicó en sus redes sociales que había sufrido una fractura en el pie que le impedía moverla con normalidad. Sin embargo, con el objetivo de calmar las aguas ante su posible baja, confirmó que continuaría entrenando para estar lista para el mes de julio. Y es que este «duro golpe» tan solo ha supuesto un «contratiempo» para ella.

Pero, son pocas las cosas que pueden pasar desapercibidas para los usuarios de Internet. Por ello, las diversas fotos que ha publicado Roro de su lesión han despertado todo tipo de comentarios. Y es que, parecer ser que, supuestamente, la joven estaría fingiendo su lesión en el pie para «invalidar» su posible derrota ante su rival en el combate, Abby.

Roro ha publicado una serie de vídeos donde se la puede ver entrenando con el pie escayolado. Pero, el pie afectado varía dependiendo del vídeo. Una situación que ha llevado a todos a pensar que la escayola es falsa y que, por lo tanto, está fingiendo su lesión. «Nos está tomando por gilipollas», «No me creo nada de Roro» o «Esto es irrefutable: la pillada más grande del siglo», son algunos de los comentarios que se pueden leer en X (anteriormente conocida como Twitter).

Muchos son los usuarios que señalan que, con el tipo de fractura que supuestamente tiene la joven, es imposible hacer los ejercicios que ella hace. Además, no podría reposar la pierna con tanta soltura. Una serie de observaciones que han puesto en el punto de mira a la influencer. Pues, nadie cree que esté lesionada de verdad.

Abby rompe su silencio: «Espero que mi esfuerzo sea contestado con el respeto que se merece»

Al respecto, Roro no se ha pronunciado todavía. Sin embargo, la que sí ha querido dar su opinión ha sido su próxima rival en ring, Abby. «Solo espero que tenga una pronta recuperación, que no sea una triquiñuela y que llegue bien a La Velada», comentó la streamer. «No me gustaría ganar si tienen que parar el combate porque se encuentra mal, porque le duele el pie o cualquier razón», agregó.

Asimismo, Abby ha confesado que está muy comprometida con el evento organizado por Ibai Llanos y espera que se viva un encuentro que esté a la altura de lo que se espera. «He estado cinco meses matándome a entrenar con un déficit calórico que me ha quitado las ganas de vivir y dando lo mejor de mí», le confesó a sus seguidores. «Espero que mi esfuerzo sea contestado con el respeto que se merece, llegando a la pelea bien y ya está», sentenció.