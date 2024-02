Rodolfo Sancho anuncia acciones legales contra Silvia Bronchalo

El pasado viernes saltaba una nueva bomba sobre el caso de Daniel Sancho, esta vez relacionada con sus padres. Ajeno a lo que está pasando, el cocinero desconoce que Silvia Bronchalo, su madre, ha decidido denunciar a Rodolfo Sancho, lo que ha obligado a los abogados del actor a emitir un comunicado.

Tal y como confirmó el pasado viernes Carolina Castro, abogada de Bronchalo, en el programa TardeAR, la denuncia es cierta y todo lo que ha saltado a los medios es correcto. Fue el pasado 8 de febrero acudió a una comisaria para presentar una denuncia por mensajes recibidos por parte de su ex pareja.

Según se ha filtrado, en la denuncia conta que el actor llegó a acusarla de sufrir un trastorno bipolar y le recordó que dicha enfermedad tiene tratamiento psiquiátrico. En esos mensajes le dedicaría desprecios como «incapaz» y «pirada».

El despacho de abogados que asesora al intérprete ha emitido un comunicado en el que niega esas acusaciones. «Cualquier tipo de acusación tan grave debe de estar plenamente demostrada con pruebas irrefutables», motivo por el que Rodolfo ofrece la opción de poner su teléfono a disposición para que sea revisado.

Una de las frases que más ha llamado la atención ha sido la siguiente: «Pirada, no te enteras de nada, eres incapaz, nuestro hijo tiene traumas por tu culpa, eres del pueblo llano».

«Existen pruebas, en poder de nuestro cliente Don Rodolfo Sancho Aguirre, que sí que demuestran, fehacientemente, graves amenazas e insultos por parte de Doña Silvia Bronchalo Santos, que no solo se limitan a su persona, sino que son extensivas a sus letrados y donde se hace expresa amenaza hacia su pareja, su hija, menor de edad, y la carrera profesional de nuestro representado», indica el comunicado.

El bufete de Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás anuncia que «va a ejercer todas las acciones legales en defensa de los derechos que asisten a nuestro representado, así como elevar la oportuna queja ante el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid sobre las acusaciones ‘prejudiciales’».

Por último, los asesores legales de Rodolfo ha querido lanzar una mensaje a la abogada de Silvia Bronchalo y recordarle que la pareja tuvo un hijo en común, pero nunca se casaron. «No entendemos cómo este extremo no es conocido por dicha letrada cuando es la representante de la Srta. Bronchalo», aseguran.

Silvia Bronchalo, muy afectada tras denunciar a Rodolfo Sancho

Carolina Castro, abogada de Bronchalo, ha desvelado que su defendida «está ahora en un momento sumamente delicado. Hay que tener en cuenta su situación, pero esto es ajeno y al margen de lo que ha ocurrido con su hijo».

Además, el salto a los medios de esta noticia la ha cogido por sorpresa. «Está delicada, no entiende cómo ha salido a la luz esta información. Su intención no era que saltara a los medios. Ella simplemente fue a denunciarlo a una comisaría. Es por eso que no ha hecho ningún comunicado ni alardeo de ello», decía ante las cámaras de Telecinco en el programa TardeAR.