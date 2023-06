Rocío Flores se ha convertido en protagonista en redes sociales por las contundentes y duras críticas que está recibiendo por unas declaraciones a nuestros compañeros de Europa Press. La hija de Antonio David Flores no se vio sorprendida al tener que responder a una pregunta que tenía como protagonistas a su abuelo y a su abuela por parte de madre.

Lejos de mantenerse a un margen con su respuesta, Rocío Flores pronunció unas palabras que han provocado la indignación de muchos: “El que era de peso fundamental era mi abuelo”. Acto seguido, la joven de 26 años añadió: “Mi abuela era cantante, era la más grande del mundo del corazón… Todo estupendo. Pero como deportista reconocido, campeón del mundo, peso pluma, Europa 20.000 veces… te quiero decir”, expresó.

Como era de esperar, miles de usuarios en redes sociales no han tardado en criticar duramente a Rocío Flores por sus declaraciones. “¿Esto va en serio?”, “Lo que tengo que ver por no ser ciego! Rocío Jurado ha sido y ES, la artista más grande que ha tenido nuestro país” o “Qué mala” son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Aquí la influencia del SER👹… Se le da de maravilla menospreciar a las mujeres y dejarlas en segundo plano. Su machismo no conoce de respeto, ni hacia su abuela, Rocío Jurado que, por cierto, para ser “menos importante”, cuadruplicaba los ingresos de su marido.🤦🏻‍♀️#APOYOROCÍO14J pic.twitter.com/pJHgbZhHmP — Ojito 👁 (@ElojoquetodoTV) June 14, 2023

Pero no todo queda ahí, sino que también se pudieron leer los siguientes mensajes: “Vives del nombre que se hizo tu abuela trabajando, pedazo de ignorante”, “Esa chica nos abe de lo que habla y así al menos hablan de ella” o, por si fuera poco, otro usuario dijo que: “Entonces para qué tanto homenaje? Vaya tropa de neuronas muertas sueltas”.

Sea como sea, es evidente que Rocío Flores no ha estado acertada en esas declaraciones. Sobre todo por el revuelo tan espectacular que se ha generado por sus palabras. Por el momento, la joven no se ha vuelto a pronunciar pero, dadas las circunstancias, no sabemos si lo hará. Y si lo hace, será a través de su perfil de Instagram. ¿Qué es lo que dirá al respecto?