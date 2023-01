Rocío Flores da la bienvenida a 2023 con un sorprendente desnudo

Rocío Flores da la bienvenida al año 2023 posando completamente desnuda. La hija de Rocío Carrasco ha querido despedir el año de esta manera con la esperanza de poder dejar atrás un año muy duro para ella tras la campaña que inició su madre a su contra en la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva.

La influencer ha aparecido totalmente renovada y con muchas ganas de empezar el año que entra. Entre otras cuestiones, ha sorprendido con una publicación que ha gustado mucho a sus seguidores al alcanzar los 30.000 me gustas en tan solo unas horas. Esto es algo que ella no había hecho nunca por miedo a la reacción de la gente, sin embargo, por primera vez ha pensado en sí misma para posar con un cuerpo desnudo, tapándose el pecho con las manos, acompañado de un moño informal que deja al descubierto tanto sus hombros como sus rostros y su imponente mirada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocio Flores (@rotrece)

“365 nuevas oportunidades de vivir, de crecer en todos los sentidos y de ser feliz. Os deseo que tengáis un 2023 maravilloso, mucha salud y cumpláis vuestros propósitos. El mío no ha empezado nada mal, he tenido la suerte de poder disfrutar de nuestros mayores, poder abrazarlos y besarlos. Soy muy afortunada”, escribía Rocío Flores, muy emocionada, en esta publicación en su perfil de Instagram.

La joven deja atrás un año para olvidar, pues ha tenido que pasar por la dura separación de su padre con Olga Moreno a quién ella consideraba como una segunda madre. Otra de las razones de querer acabar el año es el haber tenido que dejar su trabajo en televisión para no hablar de su vida personal y familiar: “Solo le pido mucha salud y amor, que el resto me encargo yo. Intentaré volver a ser yo al 200% para poder ofreceros lo mejor”, se despedía ante sus seguidores, quiénes no dudaron en apoyarla con unos bonitos mensajes.