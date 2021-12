Rocío Carrasco, inevitablemente, se ha convertido en una de las grandes protagonistas de este año 2021. Después de más de 20 años de silencio, la hija de Rocío Jurado decidió romperlo a través de la emisión de una docuserie en Telecinco, bajo el nombre de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

No solamente obtuvo grandísimos datos de audiencia, sino que su testimonio sirvió para dar voz a algo tan sumamente duro como es la violencia de género y la violencia vicaria. Tras la repercusión, el mismo día que terminó la emisión de la docuserie, se confirmó que habría una segunda parte titulada ‘En el nombre de Rocío’.

Carlota Corredera, presentadora de ‘Sálvame’, sorprendió el pasado jueves al dar a conocer una información muy deseada. Y es que el estreno de esta segunda parte está más cerca de lo que imaginamos. La gallega celebró en directo la noticia que David Valldeperas, director del programa, le estaba diciendo a través del pinganillo.

Debemos tener en cuenta que el estreno de esta segunda etapa de la docuserie de Rocío Carrasco estaba previsto en otoño, pero la audiencia no tenía más noticias al respecto. De esta manera, Carlota Corredera por fin pudo arrojar algo de luz en este asunto: “Muy pronto, pasadito el puente, llegan noticias que vamos a poder comunicar en nombre de ‘En el nombre de Rocío’. Noticias muy deseadas”.

Por si fuera poco, la presentadora quiso ir más allá: “Van a suceder cosas grandiosas”. En esta ocasión, Rocío Carrasco hablará con todo lujo de detalles sobre la inexistente relación que actualmente tiene con su familia. Recordemos que las primeras imágenes que pudimos ver de ‘En el nombre de Rocío’ nos muestran a la protagonista de la historia en Chipiona, lugar al que no regresaba desde la muerte de su madre.

Lo cierto es que el testimonio de Rocío Carrasco no está dejando indiferente a nadie. De hecho, acudió el pasado 25 de noviembre a los premios que se otorgaban por parte del Ministerio de Igualdad con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. “El premio no me lo han dado a mí, es a una serie y al equipo de gente que se ha dejado la piel para hacer que algo tan desagradable llegue a la gente de forma tan fácil”, reconoció la hija de Rocío Jurado. Por lo tanto se puede confirmar que después del puente sabremos más detalles de ‘En el nombre de Rocío’ y entre ellos está cuándo se estrena.