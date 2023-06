Robbie Williams sorprende con su versión de ‘Don’t look back in anger’ de Oasis en directo

El regreso de Robbie Williams a los escenarios ya es una realidad. El artista británico se metió a los asistentes al Isle Of Wight Festival 2023 en el bolsillo, donde actuó el pasado fin de semana. Un festival que ha sido el pistoletazo de salida de su vuelta al ruedo, tras haber confirmado su nueva gira europea.

Durante su actuación en el Isle Of Wight Festival 2023, en el que fue cabeza de cartel, el artista británico sorprendió a todos los presentes al realizar una versión muy personal de una de las canciones más emblemáticas del grupo Oasis: Don’t Look Back in Anger.

A pesar de la ruptura de los hermanos Gallagher, y en consecuencia la disolución de la banda, dejaron grandes himnos indiscutibles del rock, canciones coreadas por millones de personas, como este Don’t Look Back in Anger, al que Robbie Williams quiso hacer un homenaje.

Robbie Williams covers Oasis at the

El legado musical de Oasis es indudable, pues se cuentan por millones las personas que siguen coreando y escuchando sus canciones, publicadas en los 90 y principios de los 2000. Otra prueba de ello es que numerosos artistas continúan versionando sus canciones, el último de ellos Robbie Williams.

De esta forma, a pesar de que Robbie Williams se subía al escenario para repasar su trayectoria musical, el artista no dudó sorprender al público con una versión de Don’t Look Back in Anger, siendo uno de los momentos más especiales de la noche.

En los vídeos publicados a través de las redes sociales, se puede ver como las miles de personas que se encontraban en el recinto del festival se unían para dejarse la voz en esta canción, con la que el artista británico quiso hacer un homenaje a una de las bandas más legendarias de la historia del rock.