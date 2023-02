Rihanna: crecen los rumores sobre una posible gira mundial de la artista

Rihanna ha regresado y, por lo que parece, lo ha hecho para quedarse. La artista de 34 años será la protagonista indiscutible del intermedio de la Super Bowl del próximo día 12 de febrero. Una actuación muy esperada con la que pondrá fin a su ausencia musical, la cual ha durado 7 largos años, y que tiene a todos con las emociones a flor de piel.

Pero, según han comunicado varios medios de comunicación, la de Barbados no tendría entre manos únicamente este espectáculo. Según fuentes cercanas a la artista, a finales de este año podríamos ser testigo de una nueva gira mundial.

Rihanna may be gearing up to announce a world tour after her Super Bowl halftime show, sources tell Page Six. pic.twitter.com/GIOou996Qw

— Pop Base (@PopBase) February 7, 2023