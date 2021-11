Después de cuatro años tras su primera aparición en ‘OT 2017’, Ricky Merino ha lanzado su álbum debut. El disco, que llega después de haber lanzado canción tras canción a lo largo de estos años, ha tenido en vilo a todos los fanáticos del ex triunfito, que esperaban con ansias este proyecto.

El disco, que lleva el mismo nombre que el artista, ya está disponible en todas las plataforma digitales. «Al final todo llega, es solo cuestión de no tirar la toalla y seguir trabajando sorteando los baches», explicaba a través de las redes sociales.

Este proyecto musical lo conforman un total de catorce canciones, entre la que se encuentra su último sencillo, ‘Carnaval’, junto a Ruth Lorenzo. «En estos cuatro años desde que la mayoría de los que estamos aquí nos conocimos, hubo muchos momentos en los que pensaba que esto no llegaría nunca», explicaba.

«No ha sido fácil, nada fácil, pero tengo la inmensa suerte de tener a gente que me quiere trabajando conmigo y entre todos lo hemos hecho posible», relataba el ex triunfito. De esta manera, agradecía a todas aquellas personas que han formado parte de este proyecto. Y es que, han pasado cuatro años desde su primer lanzamiento, ‘Miénteme’, que sacó nada más salir de la academia.

Además, el artista ha expresado la satisfacción que le ha producido el poder lanzar la versión física del álbum. «No sé vosotros, pero a mí esto de tener, tocar y oler un disco nuevo me sigue pareciendo algo tan noventero-dosmilero-guay que ojalá no se pierda nunca», comentaba en sus redes sociales.

Ricky Merino está pasando por su mejor momento profesional. El lanzamiento de este álbum coincide con la llegada de este tan ansiado y esperado proyecto con su papel como protagonista del musical ‘Ghost’, función que se reparte junto otro gran artista, David Bustamante, en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid.