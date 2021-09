Los fans de ‘La Resistencia’ se frotaban las manos el pasado 13 de septiembre con el regreso del programa de David Broncano, pero se encontraron una sorpresa en YouTube. Debido al recorte de duración de las entrevistas, su canal ha notado un descenso en sus números.

Ya ha pasado más de una semana desde que el programa comenzase a recortar sus entrevistas, algo que enfureció a muchos. Los fans que no tienen contratado el servicio de Movistar+ encontraron en la plataforma de vídeo una forma de poder ver el programa de forma gratuita.

El compartir todos sus contenidos en internet hizo que el ‘late night’ de El Terrat ganase suscriptores de forma muy rápida, llegando a sobrepasar los dos millones. 10 días después del recorte de minutos sufrido en las entrevistas, se puede apreciar un freno en su crecimiento.

A septiembre de 2021 cuenta con 2,46 millones de suscriptores, lo que supone una importante cantidad que solo está al alcance de unos pocos, pero que se ha visto afectada por este movimiento de Movistar+. A modo de protesta, 100.000 suscriptores decidieron dejar de seguir el canal el día después del comienzo de temporada.

A pesar de este revés, las visitas de artistas como Eladio Carrión, Aitana o Hiba Abouk han vuelto a conseguir que cientos de personas descubran el espacio de humor. Aunque no se puede decir que sea una enorme pérdida, el equipo hizo una mención a la cantidad de quejas que están recibiendo.

Grison comenzaba el programa haciendo una confesión, aunque con el toque que le caracteriza: «Estoy afectado por el ‘hateo’, tío. Veo mucho ‘hate’. En todos los lados. No me mola, me voy a ir al campo con unas gallinas al final».

«La gente no lo sabe, pero a Marcos (nombre real del beatboxer), que lo veis aquí con sus chistes y sus movidas, es una persona muy sensible», se reía el presentando de ‘La Resistencia’. Pero el colaborador insistía sobre las críticas.

«Nosotros hacemos lo que podemos por la peña, tío, nosotros hacemos lo que podemos por la gente, por agradar, hemos puesto este teatro… ¡Si en el otro había ratas! Aquí cabe más gente y hacemos lo que podemos», lamentaba.

No recuerdo ahora qué iba a poner aquí pic.twitter.com/nL48ebMAZV — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) September 22, 2021

Grison continuaba su reflexión: «Yo entiendo que la gente está enfadada». En ese momento, David quiso quitar responsabilidad al programa por esta nueva estrategia de Movistar+: «Bueno, está enfadada por una cosa que nosotros no podemos hacer mucho».

Este recorte de minutos en YouTube ha venido provocado por un nuevo movimiento, ya que la plataforma acaba de anunciar que comenzará a emitir un canal 24 horas de ‘La Resistencia’, algo que solo lo abonados a la misma podrán disfrutar.