La razón por la que Luis Tosar rechazó ‘Juego de tronos’: «Me parece un culebrón»

Indiscutiblemente, Juego de Tronos es una de las superproducciones más exitosas y conocidas de los últimos años. La batalla de reinos por el trono de hierro ha tenido inmerso a espectadores de todos los rincones del mundo durante años. Una situación muy beneficiosa para HBO Max, que se ha coronado con esta ficción basada en las novelas de George R. R. Martin. Teniendo esto en cuenta, podría decirse que cualquier actor estaría dispuesto a participar de alguna manera en esta serie. Pues, si hablamos de talento español, le otorgaría una popularidad internacional. Sin embargo, Luis Tosar no era tan partidario de ello.

El actor, de 54 años, es considerado como uno de los más consagrados y conocidos de nuestro país. Su carrera profesional ha crecido notablemente con el transcurso de los años. Un talento por el que ha sido premiado con tres Premios Goya y la admiración del público. Sin embargo, a pesar de su éxito y a diferencia de otros compañeros de profesión, él nunca sintió atracción por conocer el mercado estadounidense. La mayor parte de su trabajo ha sido destinado a la producción audiovisual española. Pero, porque él lo ha preferido así.

Luis Tosar se sincera: «Dije que no a un personaje secundario…»

Según ha confesado, llegó a recibir una interesante oferta para participar en Juego de Tronos. Nunca ha revelado para qué personaje era ni para qué temporada estaba previsto. Pero, sí ha contado que le propusieron hacer el casting para un determinado papel. Sin embargo, él no era muy simpatizante de la serie y rechazó la oferta.

Este tema lo ha tratado durante su paso por el programa de Al cielo con ella, de Henar Álvarez. Y es que, la presentadora quería saber si los rumores eran ciertos. Ante ello, el actor se sinceró y le confirmó la información. «Yo creo que esto se engrandeció con el tiempo, porque yo dije que no a un personaje secundario porque no había visto la serie y no era fan de la serie», comenzó explicando.

En pleno 2026, y tras saber que la producción sigue siendo recordada entre el público por su éxito, el artista confiesa que la situación la recuerda como una mera anécdota. Pues, no le da mayor importancia. «Vi un episodio y tampoco me interesó especialmente y dije: ‘Venga, no lo hago’», recuerda. Ante ello, la presentadora se quedó impresionada.

«A ver, espérate, la explicación a mí me hace risa, ¿eh? En plan, me llama Clint Eastwood y yo: ‘Si es que sus películas menuda mierda’. Ha sonado a eso», comentó con humor. «No, no, pero no sería así. Si me llamase Clint Eastwood, igual sí», confesó Luis Tosar. Así pues, con estas declaraciones, han sido recordadas las que dio al respecto, hace años, en Late Motiv. «Es que me parece un culebrón. Tiene una grandísima factura pero es lo de siempre», llegó a comentar en la entrevista. Un gesto con el que el actor deja claro que es muy selectivo con sus proyectos profesionales.