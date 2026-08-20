Rauw Alejandro, padre de su primer hijo: todo lo que se sabe de su actual pareja

Rauw Alejandro ha sido padre. Tal y como ha confirmado el periodista Álex Rodríguez, el cantante ha dado la bienvenida a la paternidad. Desde que finalizó su relación sentimental con Rosalía, el pasado junio de 2023, el artista ha intentado mantener su vida personal lo más privada posible. A lo largo de los meses, han surgido rumores que apuntaban a que el puertorriqueño habría conocido a determinadas mujeres, pero nunca se confirmó nada. Ahora, supuestamente, parece ser que lleva en un noviazgo con una chica, más joven que él, desde hace dos años.

Según ha explicado el comunicador, el bebé nació «hace algunas semanas». Pero, al igual que su relación con la chica, Rauw Alejandro ha querido llevar todo «con la máxima discreción». De momento, el cantante no se ha pronunciado sobre esta noticia. Pero, sí han salido algunas informaciones al respecto. De esta manera, se ha revelado que se conocieron al poco de que él y Rosalía pusieran punto final a su romance. Una relación con la que, recordemos, estaban a punto de pasar por el altar. Así pues, desde entonces, ha estado con una joven estudiante puertorriqueña que está «a punto de terminan la carrera».

Rauw Alejandro está muy enamorado de su nueva pareja

Al parecer, ella se ha convertido en la mejor compañera de vida de Rauw Alejandro. Ambos viven juntos en Nueva York y, según cuenta el periodista, ella le acompaña «a todos lados». Por lo tanto, la relación sentimental es bastante seria. «Tienen una relación formal desde hace dos años. Está muy enamorado. Son muy discretos y lo han llevado con discreción y hace unos días se han convertido en papás», ha revelado Álex Rodríguez.

Se desconocen detalles relacionados con la joven. El equipo del cantante sí está al tanto de todo lo relacionado con el romance. De hecho, se cuenta que han sido ellos los que se han encargado de que no saliese nada a la luz. Pues, no hay fotografías ni del embarazo. Una discreción absoluta que refuerza el objetivo de Rauw Alejandro de no contar nada de su vida amorosa. Y es que, parece ser que, a diferencia de lo que pasó con Rosalía, quiere que su nueva pareja siga en el anonimato.

La ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía

Como comentábamos en líneas anteriores, Rauw Alejandro y Rosalía finalizaron su romance en el verano del 2023. Una ruptura que pilló a todos por sorpresa. Pues, no solo le habían gritado al mundo que se iban a casar. La ex pareja presumía, todo lo que podía, su romance en redes sociales. De hecho, llegaron a hacer entrevistas juntos y a publicar un EP con canciones.

Sin embargo, de un día para otro, anunciaron la ruptura. Hasta la fecha, no se ha confirmado de manera oficial el motivo de la separación. Ninguno de los dos se ha pronunciado de manera directa. Pero, sí se llegó a rumorear una infidelidad del puertorriqueño a la española. Sea como sea, lo que está claro es que lejos quedan esos días en los que Rauw Alejandro y Rosalía eran la pareja del momento. Ahora, el cantante, supuestamente, ya ha comenzado a forjar su propia familia.