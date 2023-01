Rafa Mora: curiosa reacción cuando le preguntan por una posible crisis con su novia

Rafa Mora acudió el pasado lunes 23 de enero a Sálvame para aclarar cómo fue su discusión con Froilán, el sobrino del Rey, en una fiesta de Nochevieja. Y, además, también ha hecho frente a los rumores que apuntaban que estaba atravesando una crisis en su relación con Macarena Millán.

Miguel Frigenti ha desvelado que en dicha fiesta el valenciano no se encontraba con su novia. El periodista ha tomado este hecho como símbolo de crisis y por eso le ha preguntado directamente por la veracidad de este bache sentimental. “Es como algo recurrente. Estoy genial con Macarena, súper enamorado y pienso que es algo recíproco”, ha revelado el colaborador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Macarena Millán Suárez 📚🏃🏽‍♀️ (@macarenams)

“Ojalá en poco tiempo demos el paso y nos casemos”, ha añadido Rafa Mora para sorpresa de todos los allí presentes. Sus compañeros de programa han bromeado incluso con que podría compartir este día tan especial con su amigo Kiko Matamoros y hacer una boda doble, ya que este también tiene pendiente el día de su enlace. A Rafa le han causado gracia estas palabras, pero ha decidido no profundizar más en el tema y ha vuelto a recalcar que todo va bien en la pareja.

Como en todas las parejas, es normal que se sufra alguna que otra crisis. Ellos tuvieron la última el pasado verano debido al trabajo del colaborador. “Tuve vacaciones 5 días libres al principio del verano, yo siempre pido venir y he estado en Sálvame lunes, miércoles y viernes. No tenía capacidad de irme dos o tres días y yo súper contento”, reveló en aquel entonces en el Deluxe. “Macarena me comentó que se había pasado el verano y no habíamos hecho nada juntos, solo esos cinco días al principio del verano. Le recriminé que si no sabía con quién estaba y que no era nueva en esto. Y terminamos discutiendo”, terminó de contar Rafa.

Macarena Millán y el valenciano llevan comprometidos desde hace varios años, solo que se han tenido unos cuantos obstáculos que les han impedido dar el paso definitivo. Los estudios de Pedagogía de la deportista y luego la pandemia han sido los motivos principales para retrasar este día. Además, hace tiempo revelaron a la revista Lecturas que también les gustaría ampliar la familia.