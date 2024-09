‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’: dónde ver gratis y a qué hora es

¿Quién quiere casarse con mi hijo? es ya uno de los programas de la historia de Cuatro, canal que siempre se ha emitido desde que llegase el formato a España en el año 2012. Entonces fue una total revolución en la televisión junto a otro espacio clave como fue Un príncipe para Corina. De ahí nació un auténtico fenómeno que durante temporadas consiguió grandes audiencias y que hizo que la cadena de Mediaset aprovechase el tirón con otro dating show como fue Granjero busca esposa. Pese a que era un fenómeno en redes, con el paso de las ediciones el interés fue bajando y las audiencias también, por lo que el canal decidió darle un largo descando al que un día fue una de sus grandes apuestas. Después de años en el cajón, el 9 de septiembre vuelve a ocupar el prime time con nuevos solteros y más madres capaces de todo por buscar a la mejor suegra posible para sus retoños.

Luján Argüelles vuleve a ponerse a los mandos de este programa después de años y de convertirse, además, en presentadora del nuevo El rival más débil, que ha llegado con pobres datos a Telecinco. La cita será cada lunes a las 22:50 h., una menos en Canarias, después de la emisión de First Dates, el programa de Carlos Sobera. Será ese el horario en el que madres, hijos y sus pretendientas tomarán el control de la televisión con sus citas, anécdotas y risas aseguradas.

Cómo ver quién quiere casarse con mi hijo

Se podrá seguir cada semana en su emisión habitual en Cuatro, pero lo que no puedan o no quieran quedarse hasta tan tarde delante de la televisión tienen opción de verlo a la carta. Será en la web de Cuatro donde los programas se podrán ver a la carta completamente gratis y sin necesidad de altas o registros. Los que quieran verlo en su smart tv o en su dispositivo móvil, lo podrán hacer en la app Mitele Plus, la plataforma de contenidos de Mediaset. Ahí también estarán los programas de ¿Quién quiere casarse con mi hijo? disponibles para ver en cualquier momento y gratis, aunque ahí sí que será necesario crearse una cuenta y darse de alta antes de poder ver los programas.

Los concursantes que buscan pareja

Erik es un empresario murciano, de la localidad de Lorca, que busca conseguir una pareja para completar su vida de éxito. María Carmen, su madre, tratará de ayudarle a tomar la mejor decisión, por lo que avisa a las candidatas: «Él busca una chica explosiva pero fina y yo lo que quiero es que me haga abuela».

Alejandro acude acompañado de su madre Valeria, que le define como un chico romántico, fiel y que «será el perfecto padre de familia», unas cualidades con las que aspira a enamorar a todas sus candidatas. Los gaditanos aseguran tener mucho estilo, por eso buscarán a una chica que tenga el mismo buen gusto que ellos y con la que formar una pareja «para toda la vida».

El tercer concursante de ¿Quién quiere casarse con mi hijo? se llama Sequera y es un cantante de música urbana que llega desde Usera, uno de los barrios más populares de Madrid. «Vengo aquí a ver si encuentro una chica en condiciones que me quiera», es lo que pide al programa. Mayka, su madre, también le ayudará a su propósito, aunque sabe perfectamente que su hijo «es más de barrio que el banco de un parque», pero no le impide pedir que sea una chica «guapa, sencilla… y a ser posible que se maquille poco».

De Bilbao llega Christian, que está acompañad de su madre Begoña, que tiene muy claro que es «muy noblote pero también muy testarudo. Es más persistente que una resaca de chacolí. Busco para él una mujer moderna y que me lo ‘aflamenque’».

La última pareja de madre e hijo la forman Rubén y Mariví, que llegan desde Huelva y son abogados. El joven busca un chico con el que encontrar el amor, aunque su madre lo deja claro: «Busca un hombre muy masculino, que le lleve en carroza y le haga sentir el centro del universo». Ella, en cambio, está esperando que aparezca un chico «que se enamore de su interior.