No es ningún secreto que El Show es uno de los programas que más éxito continúa cosechando en Canal Sur Televisión. Y siendo honestos, no es para menos. Debemos tener en cuenta que, desde hace unas semanas, Bertín Osborne decidió poner un punto de inflexión en su etapa como presentador de este espacio. Lejos de dejar este proyecto a la deriva, ha querido dejarlo en manos de un gran amigo y profesional, como es Manuel Díaz ‘El Cordobés’. Durante estos meses en los que el cantante estará inmerso en las grabaciones de Tu cara me suena, el diestro se pondrá al frente de este programa que, cada semana, contará con invitados verdaderamente impresionantes y de ensueño. Eso es exactamente lo que ocurrirá este viernes 25 de abril, a partir de las 22:45 horas en Canal Sur Televisión, puesto que el torero va a recibir en plató a una de las personas más importantes de su vida.

Estamos hablando de Julio Benítez, hermano menor de Manuel Díaz ‘El Cordobés’. De esta manera, el presentador de El Show y su invitado contarán todos los detalles del día en que se conocieron y, sobre todo, qué fue lo que más sorprendió a Manuel. Tirando de humor, Julio confesará cómo contó a su padre que quería ser matador de toros, mientras que desvelará algunos de los secretos mejor escondidos de Manuel. Los dos tirarán de esa complicidad que tantísimo les caracteriza a la hora de enfrentarse a un juego de parentescos que, desde luego, no va a dejar absolutamente a nadie indiferente. ¡Se lo pasarán en grande! Por si fuera poco, en la entrega de este viernes, el equipo de El Show recibirá a Begoña Pérez ‘La Ordenatriz’, que se va a unir a la mesa de colaboradores para tratar diversos asuntos sobre madres, así como trucos para organizar la casa.

Esta influencer, que es especialista en limpieza y orden, compartirá con la audiencia del programa algunas recetas de cocina muy sencillas. Además, confesará cómo se puede preparar la comida para toda la semana en tan solo unas horas. ¡Muy curioso! Pero no todo queda ahí, ya que Julio, el invitado, se someterá al ya mítico ‘Tercer grado’.

Gracias a este juego, los espectadores de El Show van a poder conocer varios detalles del invitado. Entre ellos, dará a conocer el motivo por el que tiene pánico a bostezar, en qué compromiso le puso Manuel con sus seguidoras e, incluso, hasta el batacazo más impresionante que se ha dado. ¡Confesará todo!

Lejos de que todo quede ahí, el equipo del programa querrá poner a prueba la intuición del invitado, con un juego llamado ‘Coplera o embustera’. De esta forma, va a tener que adivinar su las participantes son realmente cantantes o intentan engañarle. Laura Gallego, por su parte, pondrá el broche de oro a una noche mágica con una actuación de ensueño.

No te pierdas la nueva entrega de El Show, presentada por Manuel Díaz ‘El Cordobés’, esta noche a partir de las 22:45 horas en Canal Sur Televisión.