No es ningún secreto que El Show de Bertín, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Canal Sur Televisión. Y siendo honestos, no es para menos. Hace tan solo una semana, el programa presentado por Bertín Osborne recibió a una de las deportistas más reconocidas y queridas de nuestro país. No solamente ha hecho historia en diversas competiciones como los Juegos Olímpicos, sino que además consiguió marcar un antes y un después en El Desafío, programa presentado por Roberto Leal. Y todo porque hizo una de las mejores marcas en cuanto a apnea se refiere. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Gemma Mengual. La nadadora no dudó un solo segundo en sincerarse con Bertín Osborne sobre numerosos aspectos de su vida, tanto a nivel personal como profesional. ¡Fue una visita muy especial!

Este viernes 14 de marzo, los espectadores de Canal Sur Televisión van a poder disfrutar de una nueva entrega de El Show de Bertín. En esta ocasión, contaremos con la visita de uno de los actores malagueños más reconocidos de nuestro país que, en las próximas semanas, cumplirá 47 años. Una cifra tremendamente especial para él, ya que recientemente fue reconocido con un Goya a Mejor Actor de Reparto tras haber interpretado a Felipín en El 47. Nos referimos al gran Salva Reina. Recordemos que el pasado 8 de febrero, en la mencionada gala celebrada en Granada, el actor se vio sorprendido por haber recibido este galardón. Tanto es así que consiguió hacerse viral en redes sociales no solamente por su emoción a la hora de agradecer ese reconocimiento, sino también por sus palabras hacia su actual pareja, la actriz Kira Miró. «Qué chaladura, ¿esto qué po**** es?», comentó, entre risas, nada más subirse al escenario granadino.

«Gracias a todos los compañeros y compañeras, actores y actrices, técnicos y técnicas, porque vosotros me habéis hecho amar esta profesión», comenzó diciendo Salva Reina en su discurso tras recibir el Goya a Mejor Actor de Reparto. Fue entonces cuando se dirigió a su pareja: «Kira, te amo. Gracias a la vida, por aquella puñetera ola, por tu mirada, por tu mano siempre, por estar siempre, por elegirme, por mirarme, ojalá despertar todas las mañanas contigo. Te quiero muchísimo, mi amor», aseguró el actor, visiblemente emocionado.

Salva Reina es el invitado estrella de ‘El Show de Bertín’ de hoy

Entre otras tantas cuestiones, el malagueño reconocerá que se le da bastante bien la cocina. Algo que utilizará para enfrentarse a nada más y nada menos que las dotes culinarias del presentador de Canal Sur Televisión. Los espectadores serán testigos si el actor será capaz de arrebatar a Bertín el ansiado delantal dorado.

Por si fuera poco, se aprovechará la visita del ganador del Goya a Mejor Actor de Reparto para recordar su etapa como monologuista de Canal Sur. Además, Salva se sincerará como nunca no solamente sobre las grandes novedades que ha habido en el ámbito profesional, sino que se sincerará como nunca sobre su vida personal.

Entre otras tantas cuestiones, hablará de su relación sentimental con Kira Miró, a la que considera el gran amor de su vida. Como no podía ser de otra manera, Salva Reina tirará de sentido del humor para enfrentarse a numerosos retos como es el caso de ‘Cuento Chino’, pero también responderá, sin tapujos, a las preguntas del siempre temido ‘Tercer grado’ de Susana Saborido. ¡Estamos convencidos de que el malagueño se lo pasará en grande!

No te pierdas la nueva entrega de El Show de Bertín esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Canal Sur Televisión.