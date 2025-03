El Show de Bertín, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que todo el equipo hace un trabajo verdaderamente excepcional para seguir sorprendiendo a todos y cada uno de sus espectadores. Es importante recordar que el pasado viernes 28 de febrero, los seguidores de este programa presentado por Bertín Osborne se quedaron sin palabras al ver que cómo Canal Sur Televisión había tomado la decisión de no emitir una nueva entrega. El motivo era más que evidente: dar paso a la gran final del COAC 2025. Se trata de un momento verdaderamente especial y, sobre todo, muy esperado para todos los andaluces. Una semana más tarde, tanto Bertín Osborne como todo su equipo regresan con un nuevo programa que va a contar con una invitada verdaderamente espectacular.

Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Gemma Mengual. La reconocida nadadora olímpica visitará el plató de El Show de Bertín. No solamente hablará de numerosas cuestiones que tienen relación con su trayectoria profesional, sino que se sincerará como nunca sobre otros tantos aspectos de su vida. Pero no todo queda ahí, ya que es un hecho es que Gemma va a vivir una noche de lo más divertida. Entre otras tantas cuestiones, porque va a participar en unas cuantas secciones que el equipo de El Show de Bertín ha preparado con motivo de la visita de la nadadora catalana. Un claro ejemplo tiene estrecha relación con la gran cantidad de países que ha visitado por su trabajo. Así pues, contarán con la presencia en plató de Begoña Pérez, reconocida influencer que saltó a la fama bajo el nombre de ‘La Ordenatriz’ y que compartirá sus trucos para hacer una maleta perfecta.

Con posterioridad, Gemma Mengual tendrá una intensa y personal charla con Bertín Osborne a la que se acabará incorporando la artista Laura Gallego. Entre otras cuestiones, el presentador de El Show de Bertín querrá conocer todos los detalles sobre la natación sincronizada, el deporte con el que la invitada brilló con luz propia y consiguió hacer historia.

Precisamente, su trayectoria bajo el agua hizo posible que Gemma consiguiera convertirse en una de las concursantes más destacadas de todas las temporadas de El Desafío, exitoso programa de Antena 3. De hecho, en la mítica prueba de la apnea, consiguió aguantar bajo el agua durante 4 minutos y 24 segundos. A pesar de ser una cifra excepcional, ella no salió del agua feliz, puesto que durante los ensayos hizo un tiempo bastante mayor.

Durante la nueva entrega del programa de Bertín Osborne en Canal Sur Televisión, y como suele ser habitual en sus invitados, Gemma Mengual se enfrentará a varias pruebas. Entre ellas, una que lleva el título de ‘Gente corriente’, en la que tendrá que adivinar las habilidades de varias personas. ¡Muchas de ellas van a dejar a todos los espectadores sin palabras!

No te pierdas la nueva entrega de El Show de Bertín esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Canal Sur Televisión.