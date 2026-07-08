Quién es Catherine Laga’aia: su edad, su pareja y biografía de Vaiana

El próximo 10 de julio, el mundo entero tendrá la oportunidad de disfrutar en la gran pantalla del Live-Action más esperado del 2026. Vaiana aterriza en los cines de todo el mundo y lo hace con el objetivo de presentar la versión de carne y hueso de su primera película. Un estreno muy esperado que nos presenta a Catherine Laga’aia como Vaiana y a Dwayne Johnson como Maui. Ambas estrellas se han puesto bajo la piel de estos dos icónicos personajes de Disney y, por lo que hemos podido ver, prometen no dejar indiferente a nadie. Pero, ¿quién es la joven actriz que se presenta como la princesa Disney? Realizamos un repaso.

Catherine Laga’aia nació el 17 de diciembre de 2006 en Sídney, Australia. Con raíces samoanas, podría decirse que el arte y su pasión por el ámbito interpretativo lo lleva en la sangre. Pues, su padre, Jay Laga’aia, es un conocido actor que dio vida al personaje del capitán Typho en las películas de Star Wars: Episodio II – El ataque de los clones y Episodio III – La venganza de los Sith. Por lo tanto, siempre tuvo la inspiración actoral en casa. Por ello, quiso seguir los pasos de su padre y forjar su propia carrera profesional.

El lado más profesional de Catherine Laga’aia

El currículum de Catherine Laga’aia no es demasiado extenso. Pues, apenas está comenzando a dar sus primeros pasos en la industria interpretativa. Y es que, su gran debut como actriz lo hizo en la miniserie de The Lost Flowers of Alice Hart, en el 2023. Pero, poco tardaría en llegar una de las mayores oportunidades laborales de su vida.

Tras pasar el casting de Disney para Vaiana, la actriz fue elegida para protagonizar su primera película. Un fichaje que logró con tan solo 17 años, pues tuvo lugar en el 2024. Así pues, por ahora, no hay más detalles de su vida profesional. Pero, claramente, estamos siendo testigos del nacimiento de una nueva estrella.

El lado más personal de Catherine Laga’aia

En redes sociales, Catherine Laga’aia también está dando sus primeros pasos. Pero, en plataformas como Instagram, ya acumula más de 77.000 seguidores. Un medio donde ha compartido todo tipo de contenido relacionado con su trabajo como Vaiana en Disney. Por otro lado, a nivel sentimental, se desconoce si el corazón de la actriz se encuentra ocupado o no.

En lo personal, Catherine Laga’aia siempre se ha presentado como una chica muy reservada con su vida privada. Y es que la artista intenta mantener alejado del foco mediático su lado más íntimo y personal.