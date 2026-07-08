La Taberna de Pablo Iglesias pide animar a España con ‘La Pasionaria’ y la bandera republicana… con el escudo monárquico

La Taberna Garibaldi, propiedad de Pablo Iglesias, anima a sus clientes a ver el partido de España ante Bélgica de cuartos del Mundial en su local y lo hace con un lío en su imagen. Además de colocar a Dolores Ibárruri, La Pasionaria, como foto principal, ponen la bandera republicana para representar a España… con el escudo monárquico.

Utilizar la inteligencia artificial tiene sus riesgos y Pablo Iglesias ni se ha dado cuenta de lo que publican. Para animar a sus seguidores a que vean el España – Bélgica del Mundial en la Taberna Garibaldi, han compartido un cartel en el que ponen un mensaje en grande: «La Roja juega en la Garibaldi». Lo acompañan con una foto de ‘La Pasionaria’, para hacer énfasis en «la Roja», que es como también se conoce a la Selección Española.

Además de ese detalle, el problema para Pablo Iglesias y su Taberna es que han colocado la bandera republicana en España… con el escudo monárquico. Mientras a Bélgica sí le colocan su bandera actual, a España le colocan una que ni existe ni existió, toda vez que mezclan los colores republicanos con el escudo de la actual bandera, que es el que corresponde a la monarquía.

Así, es otro derrape más de la extrema izquierda en su intento por querer politizar el fútbol. Desde hace ya años usan la Selección Española a su antojo y sólo la animan si tienen algo que sacar rédito político. Por ejemplo, hace unos días, Ione Belarra, líder de Podemos, llegó a decir que le gustaba «mucho más la España de Lamine Yamal que la que señalan PP y Vox», un discurso muy similar al que se hizo en algunos programas de la TVE sanchista.