Decathlon tira la casa por la ventana y ‘regala’ las sandalias más cómodas, perfectas para andar y hacer rutas

Con la llegada del buen tiempo, encontrar un calzado cómodo y fresco se convierte en una prioridad para los que disfrutan de los paseos al aire libre, las escapadas de fin de semana o las rutas de senderismo de baja dificultad. En esas, Decathlon ha lanzado una interesante oferta que está llamando la atención de las amantes del deporte y aquellas que buscan unas sandalias prácticas para el día a día. La cadena francesa ha rebajado el precio de sus sandalias de montaña y trekking para mujer NH100, que ahora pueden adquirirse por 9,99 euros, un 28% menos que su precio habitual (13,99€).

El atractivo de este calzado reside en la excelente relación calidad-precio y en las prestaciones que ofrece para el verano. Estas sandalias son perfectas para caminar por senderos sencillos, paseos marítimos o incluso para hacer rutas de senderismo no muy exigentes. Uno de sus principales puntos fuertes es la comodidad, ya que incorporan una entresuela de espuma EVA flexible que proporciona una amortiguación suave en cada pisada, ayudando a reducir la fatiga incluso después de varias horas caminando.

Además, el diseño abierto favorece la ventilación del pie, algo especialmente importante cuando las temperaturas son elevadas y se busca evitar el exceso de sudor o las molestias derivadas del calor. Según la información facilitada por Decathlon, también son resistentes al agua salada y se secan rápidamente, por lo que pueden utilizarse tanto en la playa como en rutas donde haya que cruzar pequeños arroyos o zonas húmedas.

Decathlon rebaja estas sandalias

Otro aspecto que destaca es el sistema de ajuste mediante dos tiras autoadherentes, situadas en la puntera y el tobillo. Este mecanismo permite adaptar la sandalia a diferentes tipos de pie, ofreciendo una mayor sensación de estabilidad durante la marcha y reduciendo el riesgo de rozaduras. A ello se suma una suela desarrollada para mejorar la adherencia sobre superficies habituales en senderos fáciles, ayudando a minimizar los resbalones en terrenos lisos. Conviene recordar, eso sí, que este modelo está pensado para rutas de baja dificultad y no está recomendado para terrenos técnicos o de alta montaña, donde se requiere un calzado con mayor protección y soporte.

La ligereza es otro de los argumentos que explican el éxito de este modelo. Cada sandalia pesa aproximadamente 225 gramos en la talla 39, una cifra que favorece una pisada más natural y cómoda durante largas caminatas. Este reducido peso, combinado con la amortiguación y el diseño transpirable, convierte a las NH100 en una alternativa interesante para las mujeres que buscan un único calzado que sirva tanto para el uso diario como para excursiones ocasionales durante las vacaciones. Su combinación de colores en tonos naranja arcilla y rosa pálido aporta además un toque moderno que encaja fácilmente con ropa deportiva o informal.

Esta oferta de Decathlon demuestra que no siempre es necesario realizar una gran inversión para disfrutar de un calzado de calidad y cómodo. Por menos de 10 euros, las sandalias NH100 reúnen características muy interesantes para las que buscan un modelo ligero, transpirable, resistente al agua y adecuado para caminatas, paseos y pequeñas rutas de senderismo.