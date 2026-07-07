Colas kilométricas para comprar las mejores zapatillas para hacer senderismo, ahora rebajadas en Decathlon

Las rebajas de verano han vuelto a convertir a Decathlon en el sitio perfecto para aquellas que buscan renovar su equipamiento deportivo sin gastar de más. Entre las promociones que más interés están despertando destaca un modelo de zapatillas de senderismo para mujer que está registrando un notable aumento de la demanda gracias a una combinación difícil de igualar: una marca de prestigio y un descuento del 25% sobre su precio habitual.

Se trata de las Merrell Crosslander 3, unas zapatillas diseñadas para aquellas que disfrutan de las rutas de montaña, los caminos forestales y las escapadas a la naturaleza, y que estos días pueden comprarse por 59,99 euros, frente a los 79,99 euros que costaban anteriormente. La promoción estará disponible hasta el 25 de julio o hasta agotar existencias tanto en tiendas físicas de Decathlon como en la página web de la cadena francesa.

Este modelo ha conseguido situarse entre los más populares gracias a una excelente relación entre calidad, comodidad y precio. Las Merrell Crosslander 3 cuentan con una valoración media de 4,7 sobre 5 tras acumular más de 1.300 opiniones de compradores, un dato que refleja el alto nivel de satisfacción de las que ya las han utilizado en rutas de diferente dificultad. La reputación de Merrell dentro del mundo del trekking tampoco es casual, ya que desde hace años la marca estadounidense es una de las referencias para aficionados y excursionistas que buscan un calzado fiable para caminar durante horas por terrenos irregulares.

Decathlon rebaja estas zapatillas Merrell

Uno de los aspectos que más destacan de estas zapatillas es su equilibrio entre ligereza y protección. Incorporan una suela de caucho Merrell que proporciona un agarre eficaz sobre diferentes superficies, ya sean senderos de tierra, piedras o caminos húmedos. Además, incluyen el conocido sistema Air Cushion en el talón, una tecnología desarrollada para absorber mejor los impactos durante la pisada y reducir la fatiga en recorridos largos. A ello se suma un refuerzo en la puntera que protege frente a golpes contra piedras y otros obstáculos habituales en la montaña, mejorando tanto la seguridad como la durabilidad del calzado.

Aunque no se trata de un modelo impermeable, las Crosslander 3 están concebidas para ofrecer una buena transpirabilidad durante las rutas realizadas en primavera, verano o días secos. Su diseño de caña baja facilita la libertad de movimiento, mientras que el ajuste mediante cordones permite adaptar perfectamente el calzado al pie. También incorporan plantilla extraíble y están fabricadas con materiales resistentes que buscan ofrecer un buen rendimiento incluso después de un uso continuado. Todo ello convierte a estas zapatillas en una alternativa muy interesante tanto para aquellas que empiezan a practicar senderismo como para usuarias con experiencia que buscan renovar su equipo sin realizar una gran inversión.

Las promociones de este tipo suelen despertar un gran interés entre los aficionados a las actividades al aire libre, especialmente durante el verano, cuando aumentan las escapadas a parques naturales, montañas y rutas de senderismo. No es extraño que algunos modelos especialmente populares se agoten rápidamente en determinadas tallas, especialmente cuando pertenecen a marcas reconocidas y cuentan con descuentos importantes. En este caso, la rebaja del 25% sitúa a las Merrell Crosslander 3 en una franja de precio especialmente competitiva frente a otros modelos de características similares.