Durante los últimos días el nombre que ha acaparado la mayoría de los titulares no ha sido otro que el de Dani Alves. El ex jugador del F.C. Barcelona ha sido puesto en libertad provisional tras haber pagado un millón de euros a la Fiscalía. Por ello, en el matinal presentado por Alfonso Arús no han dudado en hablar del tema.

Aruser@s ha vuelto a analizar la actualidad del momento y se han puesto manos a la obra con el caso de Alves. Ante ello, Rocío Cano, colaboradora de sucesos de Aruser@s, comenzaba abordando la actualidad de lo sucedido. Una parte del programa que, sin lugar a duda, no dejó indiferente a nadie.

Dani Alves pide comida a domicilio tras su salida de prisión y Joana Sanz recibe un ramo de flores https://t.co/gm5992ktPP — Aruser@s (@AruserosLaSexta) March 26, 2024

«La imagen del día de ayer fue la salida de Brians 2 de Dani Alves. El ex futbolista aparecía con la cabeza alta y paso firme. No llevaba maleta, porque todo lo que tenía se lo había entregado a otros internos. Entregó una Biblia, ventiladores y una caja llena de libros», comentó en el programa de La Sexta.

Por su parte, Alfonso Arús no dudó en dar su punto de vista. «Eso de regalar la ropa… Parece que no vaya a regresar nunca más, cuando salga la sentencia tendrá que volver y pedir el chándal que regaló a sus compañeros de módulo», dejaba caer el comunicador. Lejos de dejarlo ahí, posteriormente, el programa de televisión analizó las primeras horas en libertad del ex jugador de fútbol.

Respecto a las primeras horas fuera de prisión de Dani Alves, Tatiana Arús explicó que lo primero que hizo fue pedirse unas hamburguesas de Vicio. «Salir de Brians 2 en torno a las 4:30, más la media hora de camino, pues llegas con hambre», comentaba con humor. Un dato muy revelador que provocó que el presentador tomase la palabra.

Alfonso Arús en Aruser@s: «No es cuestión de llegar el primer día y dilapidar lo poco que te queda en hamburguesas y flores»

Siendo ante todo muy profesional, Alfonso Arús quiso enviarle un consejo a Dani Alves. «Hay que decirle a Alves que vigile con el dispendio, porque le ha costado mucho reunir el millón de euros, no es cuestión de llegar el primer día y dilapidar lo poco que te queda en hamburguesas y flores», comentó frente a sus compañeros de programa.

Unas palabras con las que se ganó la atención de todos los presentes en el plató. Pero, que no concluyeron ahí. «Si el primer día empezamos así, no llegamos ni al fin de semana. Yo creo que debe tener una economía familiar de supervivencia, patata y judía. El primer día te das el capricho de hamburguesa y flores, pero el segundo día judías y un geranio», sentenció. Sin duda, un tema que sigue generando muchas polémicas y que promete no cesar pronto.