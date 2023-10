El pasado jueves pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta forma, conocimos a otros tantos comensales que decidieron acudir al restaurante más famoso de la televisión para intentar conocer a su media naranja. Dos de los protagonistas de la noche fueron Vanesa y Sergio.

La primera en llegar al restaurante más famoso de la televisión fue Vanesa. La joven de 25 años no tardó en definirse como una chica que «valía para todo». Laura Boado, nada más verla, la reconoció por su participación en La isla de las tentaciones. “He venido buscando una pareja que sepa seguir mis bromas”, reconoció la soltera a la camarera de First Dates.

Su cita para esa noche era Sergio, un joven de 25 años que reconocía ser un apasionado de la música. Por si fuera poco, hizo otra confesión: «A lo largo de mi vida he hecho bastantes cosas, entonces he sabido disfrutar». Nada más verse las caras, los comensales tuvieron impresiones bastante diferentes. Vanesa fue clara: «No es mi prototipo», mientras que él se quedó impactado: «Es una persona que me ha entrado muy bien por los ojos».

El zasca de una soltera ante la intensidad laboral de su cita en #FirstDates26O: “Pareces Amador Rivas, ¿Cuántas hojas tiene este curriculum? Te vas a quedar sin tinta en la impresionar” https://t.co/SppYOVTnSa 👈 https://t.co/RJmk9BTLvC — First Dates (@firstdates_tv) October 26, 2023

El joven de 25 años confesó a su cita que uno de sus mayores objetivos era sacarse la oposición para ser Guardia Civil pero, además, también quería montar su propio negocio. Eso era algo que tenía en común con Vanesa. Lo que ella no esperaba era que Sergio estuviera pensando en invertir en una gasolinera o en un proyecto audiovisual.

«Son dos polos opuestos», comentó la joven, a lo que añadió: «Si te quieres enfocar en una oposición porque es tu plan A, lo que deberías hacer es enfocarte y sacártela lo antes posible y centrarte en ella». Poco a poco, a lo largo de la cita, se hacían más evidentes las diferencias entre los dos. Y todo porque Sergio confesó su pasión por jugar a los dardos, pero también por la música. Unas palabras que generaron muchas dudas en ella: «Debería estar más implicado en la oposición».

Acto seguido, el soltero continuó hablando de su vida y de sus numerosas habilidades: desde ser camarero hasta pintor, pasando por presentador de radio y hasta cocinero. Ella no tardó en pronunciarse: «Hijo de mi vida, ¿qué no has hecho tú? Pareces Amador Rivas. ¿Cuántas hojas tiene tu curriculum? Te vas a quedar sin tinta».

Lejos de que todo quede ahí, Sergio acabó confesando a Vanesa que, recientemente, uno de sus amigos más cercanos había sido padre. Algo que provocó que la comensal acabase estallando: «¡A mí qué me importa! No sé a qué ha venido». En la decisión final, no hubo sorpresas para los espectadores de First Dates puesto que Vanesa dejó claro que no quería volver a tener una cita con Sergio.