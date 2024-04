‘La Promesa’: TVE toma una drástica decisión con la emisión del capítulo de hoy, lunes 29 de abril

No es ningún secreto que La Promesa se ha convertido, inevitablemente, en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no dudan en dejarse llevar por esta historia tan sumamente espectacular.

A pesar de todo, los espectadores de La Promesa se han visto sorprendidos por la drástica decisión de TVE a la hora de emitir un nuevo capítulo este lunes 29 de abril. ¿El motivo? Se ha optado por emitir el partido de tenis de Rafa Nadal contra el argentino Pedro Cachín en el torneo Mutua Madrid Open 2024.

Una decisión que, como suele ocurrir en estos casos, ha generado una enorme indignación entre los seguidores de La Promesa: “Una vez más jugando con la audiencia. Es que no tienen otro canal para pasar los deportes??” o “Es una burla. Hay canales de deporte para eso, yo no sé la manía de verdad” son algunos comentarios que se pueden leer en X (antes Twitter). Pero hay también quien lanza una propuesta: “Pues doble capítulo mañana”

Esta tarde no se emitirá nuevo capítulo de #LaPromesa para dejar paso al #MMOPEN Tienes todos los capítulos disponibles en @rtveplay ¡Aprovecha para ponerte al día! https://t.co/HG2b5EkTqz — La Promesa (@lapromesa_tve) April 29, 2024

¿Qué ocurrió en el capítulo de La Promesa que se emitió el viernes?

Los espectadores de la serie diaria fueron testigos, en el capítulo 345, de cómo salieron a la luz nuevas mentiras de Pelayo. Una de ellas ha provocado que Catalina acabe enfrentada con un miembro de la familia, mientras que el distanciamiento entre Manuel y su madre es cada vez más evidente, dadas las circunstancias.

Al fin y al cabo, el hijo de los Marqueses de Luján no ha tardado en dejar muy claro a sus padres cuáles van a ser sus próximos movimientos tras la muerte de Jimena. Todo ello mientras la incomodidad ha empezado a hacerse presente en la relación entre Jana y Manuel. Sobre todo tras la llegada a Luján de una vieja conocida de Manuel. ¡Su vida va a experimentar un giro completamente radical!

Lope, por su parte, se muestra incapaz de ocultar la decepción que siente hacia Vera al conocer su gran secreto. Como no podía ser de otra forma, Salvador acaba dándose cuenta por lo que aprovecha para darle un toque de atención. María Fernández está molesta desde que recibió la misiva, pero ella no es quien da a conocer el contenido de la misma. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.