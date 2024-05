Jorge Javier Vázquez se ruboriza ante la confesión del padre de Miri: «Le encuentro muy atractivo»

El pasado jueves pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2024 presentada por Jorge Javier Vázquez. No solamente conocimos el nombre del nuevo expulsado de la edición, sino que también fuimos testigos del fuerte enfrentamiento entre Marieta y Gorka, pero también vimos imágenes de la noche a solas que pasaron Kiko Jiménez y Sofía Suescun.

En un momento dado de la noche, Jorge Javier Vázquez se dirigió a Laura Matamoros para preguntarle qué fue lo que Miri Pérez-Cabrero le contó, exactamente, sobre su padre. El presentador estaba convencido de que la hija de Kiko Matamoros hablaría de ese amor tan profundo que la influencer siente por su padre.

Pero Laura Matamoros hizo una revelación que dejó completamente sin palabras a todos los allí presentes: «Miri decía que seguramente que entre tú y él habría mucha atracción. Nos lo dijo a todos», explicó la recién llegada de los Cayos Cochinos de Honduras, dejando completamente sin palabras a Jorge Javier Vázquez.

Eduardo Pérez-Cabrero, padre de Miri, en un primer instante reconoció que no se creía del todo esa información. Aun así, no dejó indiferente a nadie al reconocer que le resultaba «muy atractivo» el presentador de Supervivientes 2024. Éste no tardó en reaccionar con un estallido de carcajadas, puesto que no le salían las palabras.

«Por favor, Laura, que a mí se me está dando muy mal últimamente. Bueno, ya hablaremos», alcanzó a decir Jorge Javier Vázquez. Poco después, el catalán decidió acercarse al padre de la concursante de Supervivientes 2024 mientras que éste le hacía saber que «lo suyo» tenía que ser «sin cámaras».

Muy tímido, el presentador del reality estrella de Mediaset volvió a pronunciarse: «Con nuestras edades no podemos perder mucho el tiempo ya». Todos los que se encontraban en plató no pudieron evitar reírse ante la ocurrencia de Jorge Javier Vázquez, pero también lo hizo Laura Madrueño, que escuchó todo lo que ocurría en plató a través del pinganillo, justo antes de que los concursantes entrasen a palapa.

Jorge Javier Vázquez protagoniza uno de los momentazos de la noche junto a Miri

Tras una intensa noche en palapa, los concursantes de Supervivientes 2024 tenían que nominar. Después de que Miri y Pedro García Aguado escribieran en un papel el nombre de aquel compañero al que nominaban, Jorge Javier sorprendió a la influencer con una contundente e inesperada pregunta:

«¿En algún momento de tu vida, Miri, se te había pasado por la cabeza que a lo mejor te vieras obligada a llamarme papá?», cuestionó el presentador, a lo que la joven respondió lo siguiente: «Bueno, bueno, Jorge. Tic-tac ¡boom!». Al regresar a palapa con el resto de compañeros, Pedro García Aguado les hizo saber que había una «posible carpeta» entre Jorge Javier y el padre de Miri. Como era de esperar, ¡todos los concursantes de esta edición se quedaron sin palabras, puesto que no se lo esperaban!