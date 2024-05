‘Sueños de libertad’, capítulo 59: Jesús tendrá que ser operado a vida o muerte

No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que pase lo que pase está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 58 de Sueños de libertad. Así pues, somos testigos de cómo Begoña, finalmente, ha tomado la iniciativa de estar junto a Jesús para que pueda recuperarse de su accidente lo antes posible. Él, por su parte y siendo tan terco como es, se empeña en asegurar que está bien.

¡WOW! Jaime quería mudarse a Madrid con Marta…

¡Pero ella ha dicho que no!😱#SueñosDeLibertad Directo ▶️ https://t.co/8xEJ6D3eBx pic.twitter.com/vZnszTNCXk — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) May 16, 2024

Andrés se ve en la obligación de hacer frente a su primera crisis como jefe desde que Jesús está hospitalizado por culpa del accidente. Gonzalo sigue adelante con su sabotaje por lo que, como era de esperar, las consecuencias no tardan en llegar. Claudia ha dado el paso de pedir explicaciones a Carmen sobre su embarazo mientras que ésta se muestra dispuesta a contárselo todo a Tasio.

Marta no ha dudado un solo segundo en tomar una de las decisiones más duras y contundentes de su vida. ¿En qué consiste, exactamente? En ocultar a Fina la decisión que ha tomado Jaime mientras trata de tantear a su marido. ¿Quiere quedarse o, en realidad, solamente es una estrategia a seguir?

Tasio y Carmen son un matrimonio muy bonito.

🥰¡Si él supiera que va a tener un hijo con su mejor amiga…!😳#SueñosDeLibertad Directo ▶️ https://t.co/8xEJ6D3eBx pic.twitter.com/J3hBVAhL4n — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) May 16, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 59 de Sueños de libertad. Así pues, vemos cómo Jesús tiene que ser operado a vida o muerte. Por lo tanto, Begoña, Julia, Andrés y Marta no tardan en replantearse, en mayor o menor medida, la relación que actualmente tienen con él.

Tras haber encontrado un gran apoyo en Jaime, Marta se ve obligada a dar una dura noticia a Fina, que no puede evitar sufrir por no poder estar junto a ella. Mateo hace una visita al ladrón de la tienda, y sorprende al mostrarse realmente convencido de poder darle una segunda oportunidad a pesar de todo el daño.

Andrés ha impuesto su decisión empresarial a Luis mientras que Luz ha atendido en la fábrica a una mujer que no trabaja allí, por lo que Joaquín no ha tardado en darle un toque de atención. Carmen y Claudia tienen un nuevo acercamiento, mientras que Luis ha empezado a tener sospechas de que Gonzalo tiene entre manos un nuevo boicot a la perfumería. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.