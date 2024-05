Kiko Jiménez y Sofía Suescun: salen a la luz las imágenes de su apasionada noche en Honduras

Hace tan solo unos días, Sofía Suescun dejó sin palabras a Kiko Jiménez al aparecer por sorpresa en Supervivientes 2024. Los dos protagonizaron un romántico reencuentro en directo pero, además, se les dio la oportunidad de pasar la noche juntos y solos en Cayo Paloma. Tras esto, la ganadora de Supervivientes 2018 podría verse las caras con los compañeros de su novio.

Nada más llegar a Cayo Paloma, Kiko Jiménez reconocía que seguía verdaderamente impactado tras la llegada de Sofía Suescun a Honduras: «Contigo aquí… Tengo que concienciarme de que es real». Lejos de que todo quede ahí, visiblemente emocionado, el andaluz fue más allá: «Me he acordado de tantas cosas… Cuánto te echaba de menos. Que vengas tú es lo último que esperaba, te necesitaba un montón».

Durante esa noche, es un hecho que la pareja aprovechó el tiempo para hablar. Ella no tardó en hacerle saber qué opinaba sobre sus compañeros: «Muchos dan pereza, todo el mundo es igual». Acto seguido, el andaluz volvió a sacar a la luz el tema del supuesto beso de Gorka y Marieta: «Estaban con los gorritos puestos, mirando y se besaban. Y yo no estaba durmiendo, tenía una línea finísima en el ojo. Ha habido un montón».

Tras haber pasado la noche junto a Sofía Suescun en Cayo Paloma, Kiko Jiménez se pronunció: «Esta noche me he puesto morado, con la comida, contigo y con todo». Acto seguido, la pareja se subió a la barca para poner rumbo a esa playa en la que el concursante convivía con el resto de sus compañeros de edición.

Kiko Jiménez se sincera sobre su noche a solas con Sofía Suescun

En la gala del pasado jueves, se mostraron imágenes de la noche que pasaron el concursante de Supervivientes 2024 y su novia. Por lo tanto, en la conexión en directo, Jorge Javier Vázquez no tardó en hablar personalmente con el andaluz para que le diese muchos más detalles sobre cómo había vivido y cómo había trascurrido ese encuentro.

«Creo que viví y estoy viviendo los mejores días de mi vida», reconoció Kiko Jiménez al presentador de la gala de los jueves de Supervivientes 2024. Acto seguido, Jorge Javier Vázquez quiso ir mucho más allá, ya que quería saber si había pasado algo más entre los dos en Cayo Paloma.

«Fue increíble, tuve muchas horas de conversación, me llenó de energía, me dio buenos consejos….», respondió Kiko Jiménez, no sin antes asegurar que «fue precioso». Sin duda, la llegada de Sofía Suescun a los Cayos Cochinos de Honduras ha supuesto un chute de energía para el concursante andaluz.