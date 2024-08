‘La Promesa’: TVE cancela la emisión del capítulo de hoy, martes 20 de agosto

La Promesa se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Cada tarde, de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española, podemos disfrutar de una nueva entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular.

El pasado lunes 19 de agosto pudimos disfrutar del capítulo 408 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. Entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de cómo Rómulo se ha mostrado más que dispuesto a sincerarse con el Marqués de Luján para hacerle saber que Manuel y Jana mantienen una relación sentimental.

La cara de Manuel ante la confesión de Rómulo 😅 #LaPromesa ⭕ https://t.co/EE7x3M4A7x pic.twitter.com/Ef0R3PXpaW — La Promesa (@lapromesa_tve) August 19, 2024

Este martes 20 de agosto tendríamos que estar disfrutando del capítulo 409 de La Promesa pero RTVE ha tomado una drástica decisión al respecto. Y es que han optado por cancelar la emisión de una nueva entrega de esta serie diaria por un motivo muy concreto: poder dar paso a la Vuelta Ciclista a España.

Concretamente, emitirán la cuarta etapa de La Vuelta, desde las 16:05 a las 17:30 horas. Lejos de mantener La Promesa, han optado por sustituir esta serie diaria por La Moderna, cuya nueva entrega se emitirá desde las 17:30 a las 18:30 horas. El Cazador Stars, por su parte, se podrá disfrutar en el horario habitual ya que el programa no se verá afectado por La Vuelta.

#Promisers, esta tarde no habrá emisión de #LaPromesa, pero queremos saber qué pensáis sobre estas tramas: ➡ ¿Guardará Rómulo el secreto de Jana y Manuel?

➡ ¿Conseguirá Pía mantenerse a salvo?

➡ ¿Suspenderá definitivamente Margarita su boda con Ayala? ¡Os leemos! 👀 pic.twitter.com/XVuJsVJxU0 — La Promesa (@lapromesa_tve) August 20, 2024

¿Qué ocurrió en el capítulo de La Promesa que se emitió el lunes 19 de agosto?

De esta forma, los espectadores fueron testigos de cómo Rómulo ha hecho saber a Manuel toda la verdad sobre Pía. Pero no todo queda ahí, puesto que también le ha confesado que es conocedor de su historia de amor con Jana. Como no podía ser de otra manera, el hijo de los Marqueses de Luján le pide que guarde silencio y no desvele su secreto a Alonso.

Lejos de que todo quede ahí, vimos cómo María Antonia empezó a organizar su marcha, mientras que Alonso ha señalado a Lorenzo de querer meter cizaña entre los que habitan en su palacio. Todo ello mientras Pelayo y Catalina, así como Curro y Martina, tienen un acercamiento. Eso sí, prefieren no traspasar la línea de la amistad. Al menos de momento.

Martina ha tomado la decisión de agradecer a todos los que han apostado por ella y, además, ha reiterado su beneplácito para que el Conde de Ayala contraiga matrimonio con su madre. Es por eso que Ayala ha vuelto a pedir matrimonio a Margarita, mientras que todos empiezan a plantearse la posibilidad de trasladar a Pía de la cueva. Rómulo no tarda en confesárselo al Marqués, mientras que analiza la opción de contarle, también, el noviazgo de Manuel y Jana. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.