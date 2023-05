‘La Promesa’, capítulo 93: se realiza la lectura del testamento del Barón

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 92 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Jimena está convencida de que Jana es una amenaza para su matrimonio.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 93 de La Promesa. Así pues, observamos cómo Manuel está cada vez más convencido de que han manipulado todos y cada uno de sus recuerdos. Es más, cree que han aprovechado su pérdida de memoria para cambiar, incluso, su forma de ser.

Por lo tanto, se ve en la obligación de tomar decisiones que, en otras condiciones, ni se habría planteado. El heredero de los Marqueses de Luján decide preguntar a todos con una clara intención: reconstruir, de una vez por todas, todos esos recuerdos que creía haber olvidado pero, de alguna forma, siguen ahí.

Curro y Lorenzo se han reconciliado y ahora tienen un enemigo común: Cruz.

Jana se marcha unos días a servir a casa de los duques y Manuel intenta detenerla. No te pierdas el capítulo de hoy de #LaPromesa, a las 16:30 en La1 y en @rtveplay ⭕ https://t.co/tIIInVRkzy pic.twitter.com/hTsPNCB0ml — La 1 (@La1_tve) May 11, 2023

Candela, por su parte, sigue tremendamente enfadada con Simona, por lo que no tarda en utilizar a Lope a modo de intermediario. Todo ello mientras Catalina tiene un fortísimo enfrentamiento con Lorenzo, que no duda en humillarla por encargarse de las cuentas de palacio. Una tarea para la que no está capacitada, según él, por ser mujer.

Lejos de guardar silencio, Catalina se arma de valor para plantarle cara. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de uno de los momentos más esperados: la lectura del testamento del Barón. Este documento revela una enorme sorpresa, lo que provoca que los planes de Cruz y Alonso cambien de manera absolutamente radical. No te pierdas la nueva entrega de La Promesa cada tarde, de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.