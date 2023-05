‘La Promesa’, capítulo 92: Jimena ve en Jana como una amenaza para su matrimonio

No es ningún secreto que La Promesa, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 91 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Manuel comienza a sospechar que han manipulado sus recuerdos.

Después de todo, por fin sabemos lo que episodio 92 de La Promesa. Así pues, observamos cómo los constantes encuentros entre Manuel y Jana han comenzado a hacer dudar al joven. Jimena es cada vez más consciente de ello, por lo que no tarda en actuar rápidamente antes de que las cosas se compliquen.

Lorenzo ha logrado su objetivo. No solamente Curro le ha perdonado sino que, además, le ha dado una nueva oportunidad. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo el hombre ha logrado ponerle en contra de Cruz. ¡Su plan le ha salido redondo! Todo ello mientras Jimena provoca que Jana tenga que marcharse, por unos días de palacio.

Cruz y Alonso son cada vez más conscientes de que no pueden alargar más la lectura del testamento de su padre. Por lo tanto, tratan por todos los medios de buscar una copia para saber, antes que nada, a qué atenerse. Como esperaban, la mitad de la herencia es para Eugenia, por lo que será para Lorenzo.

Alonso tiene claro que deben aceptar el deseo del Barón, pero Cruz no quiere quedarse de brazos cruzados. Y es que no está para nada dispuesta que el maltratador de su hermana, el que la dejó en silla de ruedas, se quede con todo el dinero. Todo ello mientras Petra ha hecho saber a Teresa que pronto habrá una vacante de doncella y ella podría conseguir que le dieran el puesto a ella. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.