‘La Promesa’, capítulo 42: Curro termina refugiándose en Jana

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 41 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Jana ha trazado un plan con el objetivo de acercarse a Doña Eugenia.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 42 de La Promesa. Así pues, seremos testigos de cómo doña Eugenia tiene un accidente, aunque no es grave. A pesar de todo, Cruz sí que echa la bronca a Curro y le llama la atención. Tanto es así que el joven termina llorando y refugiándose en Jana.

Catalina, por su parte, ha tomado la iniciativa de preparar mermelada en las cocinas de palacio. Todo ello, evidentemente, sin que los marqueses se enteren. Jana trata de ser la elegida para cuidar a Doña Eugenia. Es la única manera de poder sacarle información pero, a pesar de los esfuerzos, Cruz se niega en rotundo.

¿Que Manuel se vaya olvidando de lo que siente por ti? Ay, Jana. Lo tiene crudo… Y tú, también. #LaPromesa ⭕ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/Hj3eNC3HZb — La 1 (@La1_tve) February 28, 2023

La encargada de los cuidados de doña Eugenia es María Fernández. Es entonces cuando Jana decide pedirle ayuda, al reducir la medicación de la nueva invitada. Por si fuera poco, somos testigos de cómo llega a palacio nada más y nada menos que Juan Luis Belmonte, un gran amigo de Leonor.

Cruz, por su parte, no duda en aprovechar la ocasión que se le presenta para presionar a Manuel. Es el momento de fijar una fecha para el enlace matrimonial y, además, visite a los padres de Jimena para pedirles oficialmente la mano. Él no tarda en negarse, ya que necesita tiempo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.