‘La Promesa’, capítulo 41: Jana traza un plan para acercarse a Doña Eugenia

No es ningún secreto que La Promesa, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar. El pasado lunes 27 de febrero pudimos disfrutar del capítulo 40, donde vimos cómo un nuevo personaje llegaba a palacio. ¡No ha dejado indiferente a nadie!

Recientemente hemos podido disfrutar del episodio 41 de La Promesa. De esta manera tan concreta, vemos cómo Cruz ha tomado la firme decisión de ceder su matrimonio a Doña Eugenia, su hermana. Al fin y al cabo no solamente es el cuarto más amplio de todo el palacio, sino también el más cómodo.

Cruz, por tanto, se traslada a la habitación de su marido. Además, no tarda en pedir a las criadas que vigilen la alimentación pero, sobre todo, no dejen sola a Doña Eugenia. Entre otras cuestiones, porque el estado de salud en el que se encuentra la hermana de Cruz es bastante peor de lo que nadie esperaba.

Preparaos, porque con la llegada de doña Eugenia, las cosas se van a poner más fáciles para Jana y más difíciles para la Marquesa 🔥🔥🔥 Mañana, próximo capítulo de #LaPromesa a las 16:30 en La1 y @rtveplay ⭕ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/6nMvM5QvlI — La 1 (@La1_tve) February 27, 2023

No solamente no conoce a nadie sino que se ríe sin motivo aparente. Por lo tanto, Doña Eugenia ha provocado muchísima preocupación entre su círculo más cercano. Y siendo honestos, no es para menos. Esto provoca cierta preocupación, a su vez, en Jana. Y es que la joven es consciente de que la hermana de la Marquesa jamás podrá contarle nada respecto a su hermano o su madre.

Así pues, Jana decide trazar un arriesgado plan para conseguir su objetivo. ¿En qué consiste? En que María Fernández reduzca la dosis de medicación a Doña Eugenia para que pueda tomar más conciencia. El padre Camilo, por su parte, está realmente encantado con las friegas que le está dando Petra. Ésta es consciente de que le cuesta mantenerse alejada del sacerdote. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.