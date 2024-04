‘La Promesa’, capítulo 328: Pelayo anuncia el asesinato de un personaje principal

No es ningún secreto que La Promesa se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 327 de La Promesa. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Curro es absolutamente incapaz de no sentirse culpable de la situación que está atravesando Alonso. Al fin y al cabo, el hecho de remover todos y cada uno de los recuerdos con Dolores es algo que le está afectando, y mucho.

Por ese mismo motivo, Curro y Jana deciden unir fuerzas para trazar un plan con el objetivo de levantar el ánimo del Marqués de Luján. En cuanto a Jimena, no puede evitar sufrir al ser consciente de que sus constantes intentos de reconciliarse con Manuel parece que no surten ningún efecto.

Así pues, la joven da el paso de pedir a sus suegros su colaboración. Como era de esperar, los dos acaban aceptando a pesar de ser verdaderamente conscientes de que es algo verdaderamente imposible. Salvador, por su parte, continúa empeñado en organizar su «no-boda» lo que provoca que Lope le pare los pies, mientras que Jana ha descubierto que Jimena está ocultando algo realmente terrible.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 328 de La Promesa. Así pues, somos testigos de cómo Pelayo ha acabado confirmando que Jerónimo ha sido asesinado. Como no puede ser de otra manera, la noticia cae como un jarro de agua fría entre los señores, pero también entre los miembros del servicio.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo el sargento Funes no duda un solo segundo en encargarse de la investigación. No tarda en sospechar que unos ladrones acabaron con su vida tras intentar robarle. Abel no tarda en aprovechar la ocasión que se le presenta para presionar a Jimena y que, de una vez por todas, confiese toda la verdad sobre su falso embarazo.

Ella no tarda en oponerse en rotundo, ya que esto romperá toda esperanza en su intento de recuperar su matrimonio. Es más, Jimena tiene un nuevo trato, que no es otro que ofrecer un trato a Manuel. ¿En qué consiste? En vivir en alcobas separadas en palacio, pero actuar como un matrimonio de puertas afuera. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.