‘La Promesa’, capítulo 327: Jana descubre que Jimena oculta un gran secreto

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 326 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Jimena trata de pedir tiempo a Abel para poder confesar a Manuel que su embarazo, en realidad, era falso. Todo ello mientras que la familia empieza a darse cuenta de que Jimena no está tan equilibrada como aparenta.

Alonso: “El recuerdo de Dolores y la pérdida de nuestro hijo todavía me afecta demasiado” ❤️ #LaPromesa ⭕ https://t.co/EE7x3M57X5 pic.twitter.com/inEkcVmJms — La Promesa (@lapromesa_tve) April 1, 2024

Todo ello mientras, finalmente, vemos cómo Virtudes consigue recuperarse de la insuficiencia respiratoria que sufrió. La joven, a pesar de todo, ha querido hacer una petición a sus compañeras, y es que no digan absolutamente nada a su madre puesto que no quiere preocuparla en absoluto.

Lorenzo no ha tardado en hacer saber a Pelayo que ha pedido mucho más dinero a Mr Cavendish por las armas. Un movimiento que cree que no va a salir nada bien. Totalmente ajena a la situación, Catalina no puede evitar sentirse feliz por haber incorporado a Lorenzo en el negocio de las mermeladas. ¿Descubrirá la verdad antes de que sea demasiado tarde?

Ayala confiesa que su acercamiento a Margarita tiene un claro objetivo: conseguir el 25% de #LaPromesa ⭕ https://t.co/HG2b5Elrg7 pic.twitter.com/RCKXJLfi3i — La Promesa (@lapromesa_tve) April 1, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 327 de La Promesa. Así pues, observamos cómo Curro no puede evitar culparse de la pesadumbre que domina a Alonso, causada por haber removido todos y cada uno de sus recuerdos con Dolores. Curro y Jana no tardan en trazar un plan para levantar el ánimo al Marqués de Luján.

Por si fuera poco, somos testigos de cómo Jimena no puede evitar sufrir al ver cómo sus intentos de reconciliarse con Manuel no surten efecto. Por lo tanto, pide a sus suegros su colaboración y, como era de esperar, los dos acaban aceptando a pesar de ser conscientes de que se trata de algo verdaderamente imposible.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Salvador sigue empeñado en su «no-boda», lo que provoca que Lope le pare los pies. Simona no tiene ni la más mínima idea de la crisis que sufrió Virtudes pero una inesperada visita en cocinas provoca que se entere de todo. Y de la peor manera. Jana no tarda en descubrir que Jimena oculta algo verdaderamente terrible, y no va a parar hasta descubrirlo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.