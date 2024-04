‘La Promesa’, capítulo 326: Ayala intenta justificar a Petra su acercamiento a Margarita

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que RTVE ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 325 de La Promesa. Así pues, observamos cómo Jerónimo ha cometido un gravísimo error por el que han perdido al proveedor que iba a suministrar las armas para Mr Cavendish. Todo ello mientras Lorenzo logra lo que parecía imposible: una solución para evitar una auténtica desgracia.

Esto ha provocado que el capitán haya ganado muchísimo más poder en el negocio. En cuanto a Jimena, observamos cómo lleva varios días en el palacio de los Marqueses de Luján. Esto provoca que Manuel empiece a desesperarse cada vez más por la situación, puesto que no tiene ni la menor idea de cómo hacer que la joven se marche de su vida para siempre.

Así pues, observamos cómo Salvador ha conseguido el permiso de Rómulo para poder cumplir su sueño de hacer una «boda no boda» para él y María Fernández. La joven, por su parte, ha dado el paso de contar a Jana su gran secreto mientras que Abel tiene un tenso enfrentamiento con Jimena, en el que le pide que cuente toda la verdad sobre su falso embarazo.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 326 de La Promesa. Así pues, observamos cómo Jimena trata por todos los medios de pedir tiempo a Abel para poder confesar a Manuel que su embarazo era falso. La familia, por su parte, empieza a darse cuenta de que la joven no está tan equilibrada como aparenta.

Virtudes logra recuperarse de la preocupante insuficiencia respiratoria que sufrió. Aun así, la joven ha querido hacer una petición muy concreta a sus compañeras: que no digan nada a su madre, puesto que no quiere preocuparla. Lorenzo ha hecho saber a Pelayo que ha pedido más dinero a Mr Cavendish por las armas, pero éste cree que no va a salir bien.

Catalina, completamente ajena a lo que se trae entre manos su prometido, se muestra feliz por haber incorporado a Lorenzo en el supuesto negocio de las mermeladas. Así pues, observamos cómo el Conde de Ayala y Margarita están cada vez más unidos, lo que provoca mucha desconfianza no solamente en Cruz sino también en Petra.

Es por ese mismo motivo que el Conde no tarda en justificar a la madre de Feliciano que su comportamiento se debe a que su objetivo es hacerse con el veinticinco por cierto de La Promesa que actualmente tiene Margarita. Todo ello mientras María Fernández se enfrenta a Vera para que le diga dónde está el dinero que encontró en el almacén y ha desaparecido.