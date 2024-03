‘La Promesa’, capítulo 325: Abel presiona a Jimena para que cuente la verdad sobre su falso embarazo

No es ningún secreto que La Promesa, con el paso del tiempo, se ha ganado a pulso ser una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que no está dejando indiferente a nadie, ni muchísimo menos. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 324 de La Promesa. Así pues, observamos cómo Abel, a pesar de todo lo que ha vivido recientemente, ha dado el paso de bendecir la relación de Manuel y Jana. Por si fuera poco, el médico decide disculparse por todas y cada una de las cosas que ha hecho mal. Es el momento de empezar de cero.

Ese instante de paz acaba enturbiándose por culpa de Jimena. La joven ha tomado la firme decisión de instalarse por sorpresa en el dormitorio de Manuel. Como era de esperar, el hijo de los Marqueses de Luján ha dado el paso de abandonar su alcoba para no cruzarse con ella. ¡No quiere ser parte de su juego!

Margarita, por su parte, empieza a tener serias sospechas de que el interés del Conde de Ayala por ella tiene algo que ver con Cruz. Él, evidentemente, lo niega en rotundo. Lope, por su parte, parece haber hecho las paces con Vera tras las últimas discusiones mientras que María Fernández empieza a obsesionarse con un posible embarazo.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 325 de La Promesa. Así pues, observamos cómo Jerónimo ha cometido un gravísimo error, lo que provoca haber perdido al proveedor que iba a suministrar las armas para Mr Cavendish. Lorenzo no tarda en encontrar una solución que evitaría una auténtica desgracia.

El capitán, inevitablemente, va ganando mucho más poder en el negocio. Jimena lleva unos cuantos días en el palacio de los Marqueses de Luján, lo que provoca que Manuel empiece a desesperarse cada vez más por la situación. No tiene ni la menor idea de cómo hacer que su esposa se marche de su vida para siempre.

Salvador ha logrado el permiso de Rómulo para preparar una «boda no boda» para él y María Fernández. Como es de esperar, no tarda en contar con Lope aunque, poco después, cae en la cuenta de que podría tratarse de un gravísimo error. Ajena a los planes de su prometido, María Fernández decide contar a Jana su gran secreto. Abel no tarda en enfrentarse a Jimena y acaba presionándola para que cuente toda la verdad sobre su falso embarazo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.