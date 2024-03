‘La Promesa’, capítulo 314: Abel descubre que Jana está investigando su vida

No es ningún secreto que La Promesa se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. RTVE ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 313 de La Promesa. De esta manera tan concreta, vemos cómo la huelga de los trabajadores avanza por momentos. Y todo después de que Lorenzo haya dado el paso de hacer una generosa y sorprendente oferta a Rómulo y María Fernández. ¡No se lo esperaban en absoluto!

La relación entre Petra y Cruz, dadas las circunstancias, está más tensa que nunca. Sobre todo desde que la doncella está absolutamente convencida de que la Marquesa de Luján es la absoluta responsable de la muerte de su hijo Feliciano. Evidentemente, eso es algo que no va a perdonar jamás. ¡Ni mucho menos!

Es por eso que Petra da el paso de contar al Conde de Ayala uno de los mayores secretos de Cruz, sin tener en cuenta las consecuencias. En cuanto a Curro y Jana, observamos cómo siguen indagando respecto a la relación que su madre y Alonso tuvieron en el pasado. Es el momento de encontrar todas las respuestas que necesitan.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 314 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Lorenzo trata de convencer a los Marqueses de Luján para que cedan en algunas de las peticiones que ha hecho el servicio en esta huelga. Cruz, como era de esperar, se ha opuesto radicalmente.

Es por eso que al capitán no le queda más opción que amenazarles. Abel no tarda en darse cuenta que Jana está indagando en su vida, y ésta se lo traslada a Manuel. Es evidente que los dos deben andar con sumo cuidado si no quieren que su romance salga a la luz. ¡No se lo pueden permitir en estos momentos!

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Simona continúa sufriendo tras haber perdido a Virtudes. Aun así, es consciente de que debe respetar su decisión, por lo que no quiere que Candela le diga dónde puede encontrarla. Jana y Curro siguen investigando el pasado de Dolores y Alonso, y han comprobado que el Marqués no pudo estar vinculado con la muerte de su madre, pero sí el antiguo Barón de Linaja. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.