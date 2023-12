‘La Promesa’, capítulo 248: Curro toma una sorprendente decisión sobre su futuro

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido convirtiéndose en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 247 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Feliciano y Petra están cada vez más distanciados, dadas las circunstancias.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 248 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Cruz ha dado un toque de atención tanto a Petra como a Feliciano, y todo por la irrupción en palacio del Sargento Funes. Es por ese motivo que Petra promete hacerse cargo de la situación.

Es más, ha hecho una petición muy concreta a Feliciano: unir fuerzas. Pero él no está para nada de acuerdo en dar ese paso. Jimena, por su parte, se ha presentado ante Mr. Cavendish, pero no de la mejor manera. La joven no tarda en aprovechar la ocasión para arremeter contra Catalina y Margarita.

Es más que evidente que Jimena no está bien y que la medicación no está haciendo efecto. Al ser consciente de las consecuencias, la joven promete esforzarse para no perder los papeles. Lo cierto es que a la familia Luján no le queda más remedio que tomar una serie de decisiones verdaderamente drásticas.

Catalina y Pelayo han organizado una cata de mermeladas para Mr. Cavendish, ¡y es todo un éxito! Aun así, Pelayo se muestra preocupado por la visita del Sargento Funes a palacio. María Fernández, por su parte, está cada vez más cerca de Salvador por lo que tiene que mostrarse muy clara con Valentín. Todo ello mientras Curro toma una drástica decisión respecto a su futuro. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.