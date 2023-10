‘La Promesa’, capítulo 202: Martina rompe definitivamente con Curro

No es ningún secreto que La Promesa, con el paso de los meses, se ha convertido en una de las series diarias más exitosas de los últimos años. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 201 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo María Fernández se siente profundamente atrapada entre el amor de Lope y de Salvador.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 202 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Abel trata de averiguar qué tipo de relación tienen, en realidad, Jana y Manuel. Ramona, por su parte, sigue desaparecida. A pesar de los esfuerzos, las batidas organizadas por vecinos no surten efecto.

La marquesa, por su parte, se sigue negando en rotundo a que esa búsqueda pueda hacerse en sus tierras. ¡Es algo que no está dispuesta a permitir, bajo ningún concepto! Martina ha dado el paso de romper, definitivamente, con Curro. El joven se queda completamente desconsolado, mientras que Margarita prepara a su hija una enorme sorpresa.

María quiere seguir manteniendo su amistad con Lope y Salvador

Carlos ha regresado de su viaje y, aunque lo niega, Candela ha terminado dándose cuenta de que le pasa algo. Por si fuera poco, observamos cómo Salvador y Lope han acordado ceder a las constantes pretensiones de María Fernández para que vuelvan a ser amigos. Algo que, desde luego, no estaba en sus planes.

Teresa continúa rechazando a Mauro, por lo que da el paso de propiciar un nuevo acercamiento con Feliciano. Gracias a Rómulo, Pía es conocedora de que, quien está realmente detrás del secuestro de su hijo, no es otra que la Marquesa. A pesar de los esfuerzos, no encuentra el valor para enfrentarse a ella. Jana la empuja a hacerlo, ya que se trata de un grave crimen. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.