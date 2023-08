‘La Promesa’, capítulo 167: Jana y Abel, más cerca que nunca

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 166 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Jana ha encontrado un aliado para poder atender a Ramona.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 167 de La Promesa. Así pues, veremos como Simona y Candela continúan con su plan de esconder a Don Carlos. Sin embargo, casi son descubiertas por la Marquesa. Una situación que tiene lugar mientras Cruz hace todo lo posible por obtener información sobre Beatriz Oltra.

Todos sabemos que Jana no va a dejar de visitar a Ramona 😅 #LaPromesa ⭕ https://t.co/EE7x3M57X5 pic.twitter.com/uYayrONbeM — La Promesa (@lapromesa_tve) August 18, 2023

Por ello, pacta una alianza con Lorenzo y deciden descubrir la verdad a través de Martina y Curro. Saben que los jóvenes pueden tener información muy valiosa sobre la muchacha, por lo que tratan de hablar con ellos. ¿Descubrirán algo?

Paralelamente, Jimena se encuentra más sola que nunca. Manuel ya no la apoya en su idea de mudarse a Madrid, una situación que la tiene muy decaída. Por ello, Abel se acerca a ella con el objetivo de cuidarla. Pero, la hija de los Duques es muy desconfiada y sabe que algo no cuadra del todo. No se fía de las capacidades médicas del hombre.

Por el contrario, la que sí confía ciegamente en Abel es Jana. La doncella se ha dado cuenta que comparte muchas cosas en común con él, entre ellas, su pasión por la medicina. Mientras, en el servicio del palacio, los trabajadores continúan luchando arduamente por reunir el dinero necesario para la operación de Salvador.

¡Buenos días #Promisers! En el capítulo de hoy de #LaPromesa ➡ La Marquesa y Lorenzo intentan conseguir información sobre Beatriz

➡ Todos buscan la forma para reunir el dinero para la operación de Salvador A las 16:30h en @La1_tve y @rtveplayhttps://t.co/HG2b5EkTqz pic.twitter.com/HuCIJF8xoF — La Promesa (@lapromesa_tve) August 21, 2023