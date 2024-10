La presunta amante de Kiko Rivera desvela en ‘Ni que fuéramos’ detalles íntimos del encuentro sexual

El pasado miércoles 2 de octubre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Ni que fuéramos. En esta ocasión, los presentadores fueron Javi de Hoyos y Marta Riesco, tras la ausencia de María Patiño tras haber sido invitada a La Revuelta de David Broncano junto a Belén Esteban. Entre los contenidos de esa tarde, pudimos ser testigos de cómo Tamara, la supuesta amante de Kiko Rivera, intervino en directo en el programa que se emite en Canal Quickie y en TEN. De esta forma, y sin ningún tipo de temor, contó con todo lujo de detalles lo que ocurrió hace tan solo unos días. Y no solamente eso, sino que respondió con total honestidad a todas las preguntas que le hicieron los colaboradores de Ni que fuéramos. La presunta infidelidad del hijo de Isabel Pantoja a Irene Rosales tuvo lugar una noche en la que el DJ actuaba en las fiestas del pueblo de Monzón.

Tamara se encontraba allí, puesto que conocía a Kiko Rivera desde hace varios años. Por ese mismo motivo, no tardó en acercarse hasta él para conversar y hacerse una fotografía. Ella le mostró una imagen en la que aparecían ambos, de aquella época en la que se conocieron. El DJ la reconoció y supuestamente le preguntó por qué no le había escrito a su Instagram. Ella le hizo saber que lo había hecho, pero no había obtenido ningún tipo de respuesta. Es por eso que Kiko Rivera acabó sacando su móvil para apuntar el número de teléfono de Tamara. Según el testimonio de la supuesta amante, aproximadamente a las 4 de la madrugada, el hijo de Isabel Pantoja decidió escribirle lo siguiente por WhatsApp: «Oye, ¿algún plan? Que aquí no conozco a nadie jajajaja. Agradecería un poco de compañía, aunque entiendo que andes con tu gente o algo. No te preocupes».

Tamara respondió, y lo hizo de esta forma: «Lo que tú quieras, yo un rato pueda estar que necesito dormir, que mañana trabajo». Acto seguido, el DJ le comentó el hotel en el que se estaba alojando y que, en esos momentos, se encontraba allí. «Si quieres me acerco», propuso Tamara, a lo que Rivera respondió: «¡Claro!», mientras le confirmaba el número de su habitación.

En el programa Ni que fuéramos, a través de videollamada, Tamara dio más detalles de ese encuentro con el marido de Irene Rosales: «Me abrió la puerta de su habitación con una camiseta y un pantalón corto de chándal gris. Estábamos los dos solos. La primera conversación la mantenemos en el vestidor y solo dura 30 minutos».

De esta forma, Tamara quiso ir mucho más allá a la hora de dar a conocer qué ocurrió esa noche en el jacuzzi de la habitación del hotel en el que se alojaba el DJ: «Entró primero él, desnudo, y yo me quité la ropa y me metí. Hice una grabación, donde se nos escucha a él y a mí. La hice antes de entrar en la habitación. Kiko está haciendo referencias como del pasado, que hicimos guarrerías», aseguró.

Como no podía ser de otra manera, los colaboradores de Ni que fuéramos quisieron saber cuál era su intención al entrar al habitación con la grabadora encendida. Ella no tardó en responder: «Esto lo que hago para que su mujer abra los ojos», refiriéndose a Irene Rosales. Y es que Tamara está completamente convencida de que si lo ha hecho con ella lo ha hecho con más mujeres.

Por si fuera poco, la supuesta amante de Kiko Rivera confesó que habían mantenido relaciones sexuales completas: «No utilizamos protección, porque pasó así rápido, casual. Todo fue en el jacuzzi». Tras haber mantenido relaciones con el DJ, Tamara sacó algo en claro: «Bueno, se podría mejorar. No repetiría». Además reconoció que, al día siguiente de ese encuentro con Kiko Rivera, éste le bloqueó.