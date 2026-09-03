La preocupante imagen de Kerem Bürsin en el hospital: ¿de qué ha sido operado el actor?
El actor que dio vida a Serkan en 'Love is in the air' ha pasado por quirófano
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No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Kerem Bürsin se ha convertido en uno de los actores turcos más queridos y más reconocidos en todo el mundo. Esto no es producto de la casualidad, puesto que, a lo largo de su trayectoria profesional, ha formado parte de un sinfín de proyectos que han conseguido marcar un antes y un después en muchos aspectos. Recientemente, Kerem ha sido noticia por algo que nada tiene que ver con su profesión, sino con su salud. Desde hace unos días, a través de redes sociales, hemos podido ver una serie de imágenes en las que aparecía en la cama del hospital y con una vía puesta. Unas instantáneas de lo más preocupantes que, como era de esperar, han generado una enorme preocupación entre los seguidores del actor que interpretó a Serkan Bolat en Love is in the air.
Es importante tener en cuenta que Kerem Bürsin siempre se ha mostrado muy discreto a la hora de hablar de su vida privada. Algo que ha querido tener muy presente también en esta ocasión, puesto que ha comunicado la noticia de la operación una semana después de que se produjese. Una intervención que se ha llevado a cabo en el hospital privado de Fulya, tal y como ha dado a conocer la periodista turca Birsen Altuntaş. Por si fuera poco, también ha confirmado que el actor se encuentra en perfectas condiciones, pero que ha preferido mantener en privado esta operación y su parte de su recuperación: «Ya ha pasado una semana… Dando gracias por lo que tengo y mirando hacia adelante. Muchísimas gracias a todos los que han ayudado».
Las fotografías que han generado mucha preocupación han sido tomadas a lo largo de estos días, y nos hacen partícipes de diversos momentos de este proceso. En algunas podemos verle tumbado en la cama del hospital, tanto antes como después de la intervención, acompañado de muchos amigos y familiares.
Todos ellos le han ayudado en todo momento y, sobre todo, han estado muy pendientes de su evolución. En otras imágenes, podemos ver a Kerem Bürsin en su casa continuando con el proceso de recuperación. Unas instantáneas que han tranquilizado a todos y cada uno de sus seguidores, puesto que ha mostrado que la evolución está siendo realmente positiva y se está recuperando a la perfección.
Tanto es así que, según la mencionada periodista, Kerem pondrá rumbo a Nueva York en los próximos días para rodar un anuncio. Ahora bien, ¿de qué ha sido operado? Varios medios turcos indican que ha sido intervenido de unos pólipos en la vesícula biliar que le descubrieron durante un chequeo médico.
Después de los resultados y una posterior evaluación, los doctores decidieron que Kerem Bürsin pasase por el quirófano. Otros medios, en cambio, señalan que podría haber sido intervenido de un absceso amigdalino o una hernia cervical. Por el momento, tirando de esa discreción que tantísimo le caracteriza, el actor de Love is in the air ha preferido no hacer público el motivo de la intervención.