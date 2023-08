Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiu han puesto fin a su historia de amor. Desde la final de Supervivientes 2023, la pareja ha hecho frente a continuos rumores sobre una posible ruptura. Y ahora, varios movimientos en redes sociales confirmarían esta información.

La influencer y el sobrino de Pocholo comenzaban un inesperado romance cuando su paso por el reality de Telecinco estaba llegando a su fin, que ha sido lo más parecido a una montaña rusa. Y a pesar de sus intentos para que la relación saliera a flote, varios medios apuntan a que su fugaz noviazgo habría llegado a su fin.

A pesar de las románticas escapadas que han protagonizado y de las publicaciones que se han dedicado en redes sociales, donde parecía que todo iba viento en popa, nada más lejos de la realidad. Pues después de unas semanas de altibajos, parece que su relación no ha dado más de sí.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ADARA MOLINERO (@adara_molinero)

A pesar de que ninguno de los dos ha confirmado todavía la noticia, sus últimos movimientos en las redes sociales han dado muchas pistas sobre un probable desenlace. Todo comenzó cuando Adara dio «me gusta» a un texto que no dejaba muchas dudas sobre el asunto.

«Era obvio que todos sabíamos, no había pareja, no había encuentros, no había escapadas de ellos solos ni unas vacaciones solos. Una pareja tiene que tener sus espacios pero ¿tantos? Él es así, es respetable, pero no pidas iniciar una relación si te vas a pasar el verano a tu bola», rezaba el texto.

Por su parte, Bosco compartió una reflexión que dice así: «Como una vez me dijo mi coach Pocholo, ser positivo no es fingir que todo está bien, sino ver el bien en todo. La vida te da palos y a veces más de uno y en el mismo sitio. Momentos de estos son los de ver el bien y pensar que todos los sentimientos, aunque duelan, son bonitos ya que del amor al odio hay un paso. Dicho esto, doy gracias por los amigos que me acompañan y los boscolit @s que me apoyan . Con vosotros siempre y efectivamente. Aquí solo hay una marcha y esa es a tope», concluía.