Peso Pluma cancela 6 conciertos tras ser amenazado de muerte

Peso Pluma se ha visto obligado a cancelar sus próximos 6 conciertos en varias ciudades de su país natal, México. La estrella de la música ha tomado esta decisión junto a su equipo, después de recibir serias amenazas de muerte en las últimas semanas.

Los conciertos cancelados iban a tener lugar en las ciudades de Acapulco, Culiacán, León, Querétaro, Puebla y Tijuana. En esta última, el pasado 12 de septiembre se colocaron mantas en el suelo en las que se podían leer amenazas de muerte al artista mexicano.

En uno de los tres mensajes escritos en una de las lonas en la madrugada del pasado 12 de septiembre. se aconsejaba a Peso Pluma no realizar su concierto en la localidad de Baja California debido a que sería «su última presentación».

Peso Pluma shouts out El Chapo (JGL) cartel members then mocks rivals and later gets death threats in Tijuana… today he has decided to cancel his show in Tijuana that he was scheduled for in October. pic.twitter.com/lKxJOSu574

— Muliani (@MulianiEnt) September 20, 2023