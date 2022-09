‘Pesadilla en el paraíso’: Omar Sánchez se sincera sobre su matrimonio con Anabel Pantoja

Telecinco emitió este jueves el estreno de Pesadilla en el Paraíso, su nuevo reality de cara a la temporada que acaba de comenzar. Y uno de los protagonistas de la noche fue Omar Sánchez, después de sincerarse sobre sus últimas parejas, Anabel Pantoja y Raquel Lozano.

El concursante dio algunos detalles de su relación con ellas a sus compañeros Pipi Estrada y Mónica Hoyos, revelando que si llega a saber que se iban a separar tan solo unos meses después, no se habría casado con Anabel Pantoja.

“Todo lo que hicimos es real. Al final, yo me caso para separarme. No me hubiera casado. Es la vida, pero ahora estoy muy bien, estoy soltero”, reveló el concursante, asegurando que nunca entendió por que Anabel se casó con él si no estaba segura de lo que quería.

Omar: «Nunca entendí por qué te casas estando al 60%» 💣 🌾 #PesadillaEstreno

El concursante de Pesadilla en el paraíso también explicó que montó su empresa con Anabel y que cuando se separaron ambos llegaron a un acuerdo, pues finalmente se la quedo él. «Lo montamos juntos, pero estaba todo a mi nombre», explicó Omar.

Además, reconoció que había seguido el paso de Anabel por Supervivientes 2022 y su historia de amor con Yulen Pereira. Omar no se cortó al reconocer que había sufrido viendo esas imágenes y así se lo contó a sus compañeros: “Estoy viendo que es algo real y que tenía que superar. Te chocas con la realidad de que esa persona ya está con otra y ya está”.

“Cuando me hacen daño, ya no volvería con esa persona. Mi chispa ha cambiado, he tenido decepción y mentiras, ¿para qué te vas a acostar? Esos meses fueron duros para mí, lo pasé mal, lloré un montón”, explicó el concursante a sus compañeros.