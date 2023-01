‘Pesadilla en el paraíso’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

Telecinco emitió este jueves una nueva entrega de Pesadilla en el Paraíso. Durante la gala, conducida por Carlos Sobera desde plató y por Nagore Robles desde la granja, se conoció el nombre del expulsado concursante expulsado de la edición.

Tras la expulsión de la semana pasada, donde la audiencia decidió que el concurso de Maite Galdeano llegase a su fin, esta vez fueron José Antonio Avilés y Kiko Jiménez los que pusieron su permanencia en el concurso en manos de la audiencia.

El duelo protagonizado por José Antonio Avilés y Kiko Jiménez estuvo muy ajustado. Ambos concursantes protagonizaron porcentajes bastante igualados durante los últimos días. Sin embargo, finalmente los espectadores decidieron que Avilés se convirtiera en el tercer expulsado.

José Antonio Avilés aceptó la decisión de la audiencia, confesando que estaba cansado y que se había dado cuenta de que no estaba preparado para un nuevo reality. Antes de abandonar la granja, el concursante dedicó unas palabras a sus compañeros y al equipo de Pesadilla en el Paraíso

La audiencia ha decidido que Kiko continúe en la granja 💥💥💥 🌾 #PesadillaParaíso4

🔵 https://t.co/XoOEwFKBhM pic.twitter.com/YgyQg6xkcs — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) January 26, 2023

«Ha sido una oportunidad muy bonita, soy insoportable y he conocido a gente súper guay y gente que quiero ver fuera. He sido insoportable con gente del equipo también, he tenido momento muy complicados aquí. Ha sido una aventura increíble, he vivido una aventura única», expresó.

Antes de abandonar la granja, Nagore Robles desveló que el concursante no había sido capaz de disfrutar del todo de la experiencia, debido a los fantasmas del pasado que le atormentaban, desde que durante su paso por Supervivientes se destaparon muchas intimidades suyas.

«La cabeza me ha jugado malas pasadas y soy mi peor enemigo. Me daba miedo lo que me iba a encontrar fuera como me pasó en Supervivientes, la gente me ha dado una segunda oportunidad, mis compañeros y la casa en la que trabajo y estoy orgulloso de llevar aquí tres semanas y unos días, pensé que no sería capaz», expresó Avilés.

Cuando Nagore le preguntó si estaba arrepentido de haber concursado, Avilés rompió a llorar: “He sacado cosas muy positivas y he sacado también identificar que yo pensaba que estaba preparado para participar en un reality y no. Hay cosas en la vida que te dejan marcado”.