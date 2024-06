Pedro García Aguado descubre que está nominado tras la decisión de Gorka: «Estoy un poco chafado»

Después de muchas subidas y bajadas, parece ser que Pedro García Aguado ha encontrado su estabilidad en Supervivientes 2024. Sin embargo, todo apunta a que el deportista olímpico no tiene tregua en el concurso. Pues, muy a su pesar, ha vuelto a ser nominado una semana más.

El pasado domingo 2 de junio, durante la gala de Supervivientes: Conexión Honduras, la presentadora Sandra Barneda conectó con los concursantes para informarles que Blanca Manchón, compañera que creían ya expulsada, regresaba a la playa con ellos.

Manchón ha ocupado la plaza que Ángel Cristo Jr dejó vacante tras su expulsión disciplinaria. Eso sí, para poder regresar al reality como concursante oficial tuvo que disputarse dicho puesto con Kiko Jiménez, el último expulsado de la semana.

Pero, esta no fue la única novedad de la noche. Los participantes creían que los nominados de la semana eran Aurah Ruiz, Marieta, Arkano y Gorka. Sin embargo, y para sorpresa de ellos, fueron conocedores de que el entrenador personal había utilizado su poder del tridente dorado de Poseidón para salvarse y meter a Pedro.

Un movimiento que ha dejado al que fue presentador de Hermano Mayor completamente descolocado. Pues, después de varias semanas, Pedro García Aguado no formaba parte de la lista de nominados. Por ello, saber que su amigo y compañero de concurso había decidido nominarlo, lo sorprendió de cierta manera.

🌴@pgaguado se entera de que está nominado tras la decisión de Gorka de salvarse: «Estoy un poco chafado» #ConexiónHonduras13 https://t.co/l4xSizWN7W — Supervivientes (@Supervivientes) June 3, 2024

Pedro García Aguado reacciona a su nominación

«Más o menos lo podía intuir, pero mi ingenuidad me hizo pensar que no. Nada, otra semana más nominado, espero que el público me vuelva a salvar como otras veces. Estoy un poco chafado. Estamos en la recta final, quería vivir una semana un poco más tranquilo, pero forma parte del concurso, soy un competidor y vamos a jugar esta semana con esa nominación», le comentó a Sandra Barneda.

García Aguado contaba con que Gorka podía salvarse con el poder del tridente dorado. Pero, nunca llegó a pensar que tendría que meter a otro concursante en las nominaciones. «No me lo tomo como personal porque era el único que quedaba para nominar. No había más. Es inteligente, en el tiempo en el que estamos arriesgarse a otra nominación… pienso que ha jugado muy bien y hubiera sido temerario no gastar esa baza que tenía», afirmó.

Aurah, Arkano, Pedro y Marieta son los nominados de #SVGala13 🔥 📲 Entra en la App de @miteleonline y VOTA ya por tu favorito pic.twitter.com/Dg69NzZ9rf — Supervivientes (@Supervivientes) May 30, 2024

Gorka, por su parte, quiso explicarle a Pedro García Aguado el por qué lo había nominado. «Yo también tengo miedo de estar nominado y salir, no sabemos lo que queda y quería utilizar ese poder que gané», confesó.

Unas palabras con las que dejaba claro que, muy a su pesar, se vio obligado a ello debido a que no habían más concursantes por nominar. Por lo tanto, los nominados definitivos de esta semana son Aurah Ruiz, Arkano, Pedro García Aguado y Marieta.