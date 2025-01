Pecos confiesa el verdadero motivo por el que se separaron durante 12 años

El dúo Pecos fue el gran fenómeno de la música en España en la década de los 70 y 80, un grupo que estaba formado por dos hermanos madrileños que lograron ganarse el corazón de millones de personas en España y América. Javi y Pedro, conocidos popularmente como el rubio y el moreno, consiguieron que canciones como Háblame de ti o Esperanzas sean himnos que todavía están en el recuerdo de sus fans. Durante años llegaron a codearse con estrellas como Raphael o Julio Iglesias, pero el paso del tiempo les fue haciendo caer en popularidad, hasta que decidieron separarse. Durante 12 años estuvieron fuera de la música, algo que han querido contar en su visita a El Hormiguero, ya que hasta ahora era un misterio.

En 2024 celebran sus 45 años en la música, un aniversario que van a compartir con sus fans con conciertos multitudinarios por toda España, por lo que hay mucha gente que está corriendo para hacerse con las entradas. En su paso por el plató de Pablo Motos, los cantantes han querido explicar esa larga pausa estuvo motivada por, precisamente, el enorme éxito que tuvieron. «Tuve un momento que tuve que parar y la fama me hizo parar. Me dediqué a mis hijos y a mi familia. Yo lo que quería era componer y estar en el estudio. Me hizo un clic en la cabeza», ha contado Pedro.

Lo cierto es que no había intención de regresar a los escenarios, pero alguien ha logrado hacerles cambiar de idea. «No fue idea nuestra, ha sido nuestro mánager que nos ha ido convenciendo. Pero el resultado está siendo maravilloso. Nos dijeron que íbamos a estar en primera división y están cumpliendo», explica Pedro.

Tras tanto tiempo sin cantar sus canciones, muchos se preguntan si se seguirán acordando de las letras, por eso han querido tranquilizar. Pese a que las escribieron con 14 y 15 años, lo cierto es que todavía las tienen en su memoria, por lo que no debería haber problemas en los directos.

Javier consiguió hacerse muy famosos por sus conocidos falsetes, aunque en su visita a El Hormiguero ha desvelado que en realidad no forzaba la voz para conseguir ese efecto. «No son falsetes, todo el mundo lo piensa, pero es mi voz. Yo entreno las cuerdas vocales todos los días, todas las mañanas de 10 a 12 canto todo nuestro repertorio como ejercicio para las cuerdas vocales», asegura.

El día que Javier, de Pecos, casi muere electrocutado

Aunque muchos puedan pensar que ser cantante no tiene riesgos, subirse a un escenario los tiene, aunque la gente no pueda imaginárselo. «Si no se da cuenta el mánager que teníamos en ese momento, que desde aquí te doy un beso. Me salvaste la vida», así ha recordado Javier aquel angustioso momento.

La electricidad puede jugar malas pasadas y si no se conoce su funcionamiento puede causar muchos problemas. «No se me ocurrió más que coger el micrófono y apoyar la otra mano a la torreta de las luces», ha contado el artista.

«Menos mal que me tocaba entrar (a cantar). Estábamos cantando Háblame de ti y se dio cuenta de que no entraba (hablando de su mánager). Me pegó un empujón y ahí ya despegué», ha contado. Por suerte quedó en un susto, pero estuvo cerca de acabar muy mal: «Te juro que me vi como en los dibujos animados, con el esqueleto que se ve. No sé sabes la sensación que es, pero es horrorosa. Pasa toda tu vida por tu mente».

Pedro, su hermano, no se enteró de lo que estaba pasando, pero se dio cuenta de que algo malo le ocurría: «Ten en cuenta el otro lado, de repente oigo un grito y un golpe y le veo en el suelo. Cuando se levantó, se metió para dentro y me dejó solo en el escenario. Tuve que terminarlo yo. Empecé a cantar todas las canciones que me sabía, aunque no fueran nuestras».