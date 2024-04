‘Pecado original’, capítulo 35 (Temporada 4): muere trágicamente un personaje principal de la serie

Pecado original se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 34 de la Temporada 4 de Pecado original. Así pues, observamos cómo Yildiz no ha dudado un solo segundo en jugar una última vez. Por lo tanto, no tarda en darse cuenta de que está a punto de perder a Çagatay si sigue por ese camino. Pero, una vez más, la suerte está de su lado.

«¿Que a mi nieto lo va a criar una inglesa?» ¡¡La polémica está servida en la mansión! 😱 #PecadoOriginal

Lejos de que todo quede ahí somos testigos de cómo, a pesar de todo lo vivido, Ender parece dispuesta a hacer todo lo que está en su mano para intentar reconciliarse con Kaya. Aun así, no va a ser un camino fácil puesto que, a pesar de sus ganas de dar ese importante paso, Ender tiene serias sospechas de sus verdaderas intenciones.

Por si fuera poco, observamos cómo la situación de Cansu se complica por momentos. Todo ello mientras la joven no parece encontrar una solución a todos y cada uno de sus problemas. Así pues, se muestra más que dispuesta a elaborar un gran plan de venganza y, sobre todo, llevarlo a cabo.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 35 de la Temporada 4 de Pecado original. Así pues, seremos testigos de una situación verdaderamente trágica. ¿En qué consiste? En la inesperada muerte de Sahika. Algo que, como no podía ser de otra manera, logra conmocionar a su círculo más cercano.

Eso sí, Kaya es la persona más afectada por esta triste noticia. Dadas las circunstancias, Ender no duda un solo segundo en aprovechar la situación que se le ha presentado para apoyar a Kaya de forma incondicional. Es hora de dejar atrás todo lo que ha ocurrido en el pasado para comenzar una nueva etapa. En todos los sentidos.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Hasan Ali no ha dudado un solo segundo en aprovechar la oportunidad que se le ha presentado con la muerte de Sahika para comprar sus acciones. Y no solamente eso, sino también tomar serias medidas al respecto. Parece que ha llegado el momento perfecto para que Yildiz y Ender se unan de una vez por todas. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y atresplayer.