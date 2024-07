‘Pecado original’, capítulo 32 (Temporada 5): Yildiz, feliz tras conseguir deshacerse de Kumru

No es ningún secreto que Pecado original se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 31 de la Temporada 5 de Pecado original. De esta manera tan concreta, observamos cómo, inevitablemente, el regreso de Ekin ha creado una enorme conmoción entre los protagonistas de la serie pero, sobre todo, en Dogan. El empresario no deja de hacerse muchísimas preguntas.

Entre ellas, quién dio el paso de salvarle la vida de Ekin y por qué fue capaz de descuadrar todos y cada uno de sus planes. Es un hecho que Dogan no solamente va a encontrar a esa persona que le traicionó, sino que va a hacerle pagar muy caro ese gesto. ¡Es algo que no le va a perdonar jamás, ni mucho menos!

Lejos de que todo quede ahí, y dadas las circunstancias, Çagatay se muestra más que dispuesto a mostrar la verdadera cara de Dogan ante Yildiz. Es absolutamente consciente de que está ante una oportunidad verdaderamente única para dar ese paso y no va parar hasta conseguir su objetivo sin importar en absoluto las consecuencias.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 32 de la Temporada 5 de Pecado original. De esta manera tan concreta, los espectadores han empezado a ser testigos de los verdaderos efectos que está generado el matrimonio de Ekin y Kumru. Todo ello mientras Dogan se ha propuesto aceptar ese enlace.

Eso sí, bajo ciertas condiciones. Por si fuera poco, y como no podía ser de otra manera, Yildiz no puede evitar mostrarse profundamente feliz por haber logrado uno de sus mayores objetivos, que no era otro que librarse de Kumru. ¡Todo ha salido a pedir de boca, tal y como ella misma imaginaba!

Por si fuera poco, observamos cómo Çagatay y Ekin han dado el paso de unir fuerzas al ser conscientes de las consecuencias que pueden llegar a asumir. Los dos tienen un objetivo común, que es acabar de una vez por todas con Dogan. De no hacerlo, será el empresario el que les borre del mapa. ¡Y no le va a temblar el pulso a la hora de hacerlo! No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y atresplayer.